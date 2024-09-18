"Если не они, тогда погибнет наша пехота": The Guardian — о центральной битве Донбасса

По словам журналистов, битва за Покровск может стать кульминацией военной кампании РФ в текущем году. В 15-й ОМБр сообщили, что РФ вывела лишь некоторые подразделения из района Покровска, но здесь у них "огромное скопление сил".

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Российские солдаты, которых отправили штурмовать украинские позиции, оказались на кладбище на окраине села Михайловка. Их заметил украинский разведывательный дрон, солдаты бросились врассыпную, а несколько секунд спустя ужe дрон-камикадзе нанес удар по движущемуся россиянину. Об этом пишет The Guardian.

На видео в наблюдательном пункте было видно, что он выжил, но получил ранение ноги. Он полз, затем пытался перевязать место ранения.

"Он точно умрет. Россияне не думают об эвакуации раненых", — объяснил майор Александр Фанагий (Fanagey).

Без логистического хаба Покровска ВСУ не смогут перемещать войска и обеспечивать снабжение Торецка и Курахово. На горизонте маячит кровавая битва за очередной город, от которого российские войска сейчас находятся в 10 км.

Фото: The Guardian | Монитор операторов дрона

На прошлой неделе российские военные самолеты разрушили мосты в городе и вокруг него, подготовив почву для будущей лобовой атаки. Один из мостов соединял шоссе T0504 с соседним городом Мирноград. Инженеры в оранжевых куртках строили альтернативную грунтовую дорогу.

Еще одна вражеская бомба упала на мост над железнодорожной станцией Покровска, которая теперь закрыта, как и городские супермаркеты, рестораны и банки. В Покровске и Мирнограде когда-то проживало 100 000 человек. Большинство, но не все, теперь уехали. Российские бомбы разрушили многие центральные здания, среди прочего попали в здание пенсионного фонда Украины.

Россияне наступают на город с двух направлений. Со стороны Новогродовки, население которой прежде составляло 18 000, а также с юго-востока и из Украинска, который пал несколько дней назад.

Медленное продвижение Кремля обходится дорого. Фанагий, командующий 15-й бригады НГУ, показал журналистам ужасающие кадры на мониторе. Шесть убитых россиян можно было видеть возле ряда старых могил с синими крестами. Еще один солдат, раздутый и без головы, — на зеленой грядке.

"Для них все село — кладбище", — сказал майор.

Фото: The Guardian | Александр Фанагий, командир 15-й бригады Национальной гвардии Украины

Около десяти тел можно было видеть в противотанковом рву. Рядом лежали: пулемет, каски, провизия.

"За последние две недели наступление России почти остановилось. Мы замедлили их продвижение. Они продвигаются вперед, но с меньшим потенциалом", — сказал Фанагий.

Эти комментарии подтверждают заявления главкома Александра Сырского о том, что наступление РФ на Покровск ослабло. Москва вывела лишь "некоторые войска" из района Покровска, добавил майор, уточнив, что "у них огромное скопление сил".

Россияне изменили тактику. Сейчас бронетехника редко используется на поле боя, насыщенном FPV-дронами. Вместо этого небольшие группы по 10-15 солдат пробираются вперед днем ​​и ночью, объяснил украинский военный. Если их не обнаружить, они собираются в точке встречи и пытаются проникнуть на украинские позиции.

"У россиян количество, а не качество. Мы видим так много "мясных атак", — сказал Фанагий.

Две недели назад россияне отправили в Михайловку механизированную колонну: советский танк Т-72 и две боевые машины пехоты. ВСУ открыли огонь. Экипаж танка — водитель, наводчик и механик — выпрыгнули и спрятались в кустах. Их добил беспилотник. В итоге на танке уехали бойцы ВСУ.

"Давно мы не получали от противника работающую бронемашину", — сказал Станислав, заместитель подразделения.

По его словам, ВС РФ способны продвигаться вперед, потому что армия намного больше.

"У нас не хватает боеприпасов. На каждый выпущенный нами снаряд они выпускают семь. Или больше. У нас также не хватает пехоты", — признал он.

Фото: The Guardian | Виталий Миловидов, пресс-секретарь

По его словам, сейчас положение немного лучше, чем полгода назад, когда Конгресс США заблокировал поставки оружия. Но при текущих темпах боевых действий этого все же мало.

"Россия — большая страна. У нее есть деньги и ресурсы. Она финансирует свою армию за счет нефти и газа", — объяснил офицер.

Журналисты допускают, что битва за Покровск может стать кульминацией военной кампании РФ в текущем году. Вместе с тем украинские защитники говорят, что взять Покровск россиянам будет нелегко.

"Мы можем его удержать", — сказал офицер Станислав.

При возможном захвате Покровска ВС РФ смогут угрожать и, возможно, отрезать цепь украинских гарнизонных городов на севере: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Дорога между Покровском и Константиновкой уже обстреливается.

Виталий Миловидов, пресс-секретарь 15-й бригады, возлагает часть вины за постепенные отступления Украины в 2024 году на Запад. Он сослался на ограничения Вашингтона в использовании дальнобойных средств поражения.

"Им бы пришлось перемещать все на 250-300 км от передовой. Если бы нам дали зеленый свет раньше, наше военное положение было бы другим. Не было бы продвижения на Покровск", — объяснил он.

Напомним, что, по данным Forbes, войска РФ на полигоне под Донецком оказались целями HIMARS.

Также сообщалось, что в 28 ОМБр рассказали о преимуществах роботов-собак на фронте.