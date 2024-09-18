Франція модернізує Mirage-2000-5 для України: наскільки потужнішою стане "пташка"

Літаки, призначені для України, отримають можливість завдавати ударів боєприпасами повітря-земля. Нову функцію теоретично можуть взяти на себе навіть вже передані Францією ракети Scalp.

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Франція планує модернізувати винищувачі Mirage-2000-5s, які має відправити Україні. Про це 17 вересня повідомили у виданні SudOuest.

З матеріалу відомо, що роботу над удосконаленням літаків проведуть на авіабазі Cazaux. Після модернізації винищувачі зможуть завдавати наземних ударів.

Модернізація Mirage-2000-5 для України: що зміниться

В Army Recognition 18 серпня уточнили, що анонсовані модифікації означатимуть відхід Mirage-2000-5 від його традиційної ролі перехоплювача, адже спочатку можливості застосування боєприпасів повітря-земля для нього не передбачалося.

Авіабаза Cazaux має "довгу історію" випробувань і сертифікації військових літаків. Зокрема, йдеться про різні версії Mirage (Mirage F1, Mirage 3, Mirage 2000) та Rafale.

Фото літака Mirage-2000-5 Фото: Army Recognition

У виданні нагадали, що Франція вже відправила Україні крилаті ракети Scalp та високоточні боєприпаси Safran AASM Hammer. Зазначається, що вони можуть бути адаптовані для Mirage-2000-5, і це ще більше посилило б наземні ударні можливості літаків.

Нині Mirage-2000-5 оснащені ракетами повітря-повітря MICA, здатними відкидати ворожі винищувачі-бомбардувальники на відстань до 100 кілометрів.

"Попри свій вік, технологія ракет з радіолокаційним наведенням Mirage 2000-5 забезпечує тактичну перевагу. Його радіолокаційна система дозволяє наводити ракету на ціль і активує датчики наведення лише в останній момент, мінімізуючи шанси ворога на ухилення. У поєднанні з технологією передачі даних Mirage це дозволяє перемикати цілі під час польоту, додаючи елемент несподіванки в повітряному бою", — підкреслили у статті.

Літаки Mirage-2000-5: технічні характеристики

У "Мілітарному" передавали, що Україна отримує літаки Mirage 2000-5F зі складу Повітряних сил Франції. Це — модернізована версія Mirage 2000C виробництва 1982—1986 років.

Mirage-2000-5 наділені повним набором сучасних систем зв’язку, зокрема Link 16 та керованими ракетами MICA. Останні можуть комплектуватись активною головкою самонаведення або інфрачервоною, модернізованим радаром RDY-2, а також поліпшеним двигуном.

Фото літака Mirage-2000-5 Фото: SHD

Система Link 16 дозволяє літакам отримувати й передавати інформацію іншим бортам, а також забезпечила їм можливістю радіокорекції озброєння, зокрема корекції ракет MICA при запуску на великі дальності. Окрім того, Mirage-2000-5 здатні отримувати цілевказання від літаків ДРЛВ НАТО та здійснювати обстріл за їхніми координатами або ж виступати у ролі літаків для корекції запущеної ракети.

Завдяки бортовому імпульсному доплерівському радару RDY-2 максимальна дальність виявлення повітряних цілей — до 120 кілометрів. У режимі пошуку наземних цілей цей показник складає до 40 кілометрів. Технічно радар дозволяє одночасно виявити 24 повітряних цілей, 8 з яких можливо взяти на супровід, а 4 — обстрілювати одночасно.

Фото літака Mirage-2000-5 Фото: Мілітарний

Основне озброєння — ракети MICA, максимальна дальність польоту яких сягає 80 кілометрів. Варіант з інфрачервоною ГСН має дальність польоту 60 кілометрів, відносно непогану маневровість та дещо більшу вагу — 113 кілограмів. Бойова частина ракети важить 13 кілограмів, максимальна її швидкість — 4 Мах. Найбільший мінус MICA — це ціна, адже вартість однієї модульної ракети становить приблизно 2 мільйони євро.

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