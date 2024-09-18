Франция модернизирует Mirage-2000-5 для Украины: насколько мощнее станет "птичка"

Самолеты, предназначенные для Украины, получат возможность наносить удары боеприпасами воздух-земля. Новую функцию теоретически могут взять на себя даже уже переданные Францией ракеты Scalp.

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Франция планирует модернизировать истребители Mirage-2000-5s, которые должна отправить Украине. Об этом 17 сентября сообщили в издании SudOuest.

Из материала известно, что работу над усовершенствованием самолетов проведут на авиабазе Cazaux. После модернизации истребители смогут наносить наземные удары.

Модернизация Mirage-2000-5 для Украины: что изменится

В Army Recognition 18 августа уточнили, что анонсированные модификации будут означать отход Mirage-2000-5 от его традиционной роли перехватчика, ведь изначально возможности применения боеприпасов воздух-земля для него не предусматривалось.

Авиабаза Cazaux имеет "долгую историю" испытаний и сертификации военных самолетов. В частности, речь идет о различных версиях Mirage (Mirage F1, Mirage 3, Mirage 2000) и Rafale.

Фото самолета Mirage-2000-5 Фото: Army Recognition

В издании напомнили, что Франция уже отправила Украине крылатые ракеты Scalp и высокоточные боеприпасы Safran AASM Hammer. Отмечается, что они могут быть адаптированы для Mirage-2000-5, и это еще больше усилило бы наземные ударные возможности самолетов.

Сейчас Mirage-2000-5 оснащены ракетами воздух-воздух MICA, способными отбрасывать вражеские истребители-бомбардировщики на расстояние до 100 километров.

"Несмотря на свой возраст, технология ракет с радиолокационным наведением Mirage 2000-5 обеспечивает тактическое преимущество. Его радиолокационная система позволяет наводить ракету на цель и активирует датчики наведения только в последний момент, минимизируя шансы врага на уклонение. В сочетании с технологией передачи данных Mirage это позволяет переключать цели во время полета, добавляя элемент неожиданности в воздушном бою", — подчеркнули в статье.

Самолеты Mirage-2000-5: технические характеристики

В "Милитарном" передавали, что Украина получает самолеты Mirage 2000-5F из состава Воздушных сил Франции. Это — модернизированная версия Mirage 2000C производства 1982-1986 годов.

Mirage-2000-5 наделены полным набором современных систем связи, в частности Link 16 и управляемыми ракетами MICA. Последние могут комплектоваться активной головкой самонаведения или инфракрасной, модернизированным радаром RDY-2, а также улучшенным двигателем.

Фото самолета Mirage-2000-5 Фото: SHD

Система Link 16 позволяет самолетам получать и передавать информацию другим бортам, а также обеспечила им возможностью радиокоррекции вооружения, в частности коррекции ракет MICA при запуске на большие дальности. Кроме того, Mirage-2000-5 способны получать целеуказания от самолетов ДРЛО НАТО и осуществлять обстрел по их координатам или же выступать в роли самолетов для коррекции запущенной ракеты.

Благодаря бортовому импульсному доплеровскому радару RDY-2 максимальная дальность обнаружения воздушных целей — до 120 километров. В режиме поиска наземных целей этот показатель составляет до 40 километров. Технически радар позволяет одновременно обнаружить 24 воздушных целей, 8 из которых возможно взять на сопровождение, а 4 — обстреливать одновременно.

Фото самолета Mirage-2000-5 Фото: Милитарный

Основное вооружение — ракеты MICA, максимальная дальность полета которых достигает 80 километров. Вариант с инфракрасной ГСН имеет дальность полета 60 километров, относительно неплохую маневренность и несколько больший вес — 113 килограммов. Боевая часть ракеты весит 13 килограммов, максимальная ее скорость — 4 Мах. Самый большой минус MICA — это цена, ведь стоимость одной модульной ракеты составляет примерно 2 миллиона евро.

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