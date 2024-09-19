У РФ випробували ракету берегового комплексу "Бастіон": про що говорять експерти (знімки)

Йдеться про запуск модернізованих ракет під індексом 3М86, дальність польоту яких було збільшено до 450 км.

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Росія випробувала модернізований варіант берегового ракетного комплексу 3К55М "Бастион", за результатами якого заявлено збільшення дальності стрільби до 450 км по наземних цілях. Випробування стали відомі завдяки публікації результатів "екологічних слухань" компанії "НПЦ Экопромсертификация", що викликало інтерес до проєкту. Про це 18 вересня повідомив ресурс Defense Express.

У матеріалі йдеться про те, що модернізований комплекс отримав ракету під індексом 3М86, стартова маса якої становить 5 тонн за довжини корпусу 9,5 метрів, включно з транспортно-пусковим контейнером.

Згідно з документами, нова ракета є збільшеною версією надзвукової крилатої ракети 3М55, з низкою ключових змін. Зокрема, масу палива збільшено на 100 кг, а як пальну речовину використовується авіаційний гас. При цьому заряд твердого палива в прискорювачі зріс на 250 кг.

Для нового варіанта "Бастион" російська сторона вибрала шасі БАЗ-9731 власного виробництва, відмовившись від білоруської платформи МЗКТ-7930. Однак не виключається, що комплекс може залишитися на білоруському шасі і у фінальній версії.

Під час випробувань було здійснено дев'ять пусків ракет 3М86. Максимальна дальність стрільби по морських цілях становила 380 км, по наземних — заявлені 450 км.

"Досить специфічно, що всі ці заявлені вище дані росіяни вирішили супроводити відповідними графічними матеріалами", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, за словами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, Збройні сили РФ мають кілька пускових установок для запуску гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого Криму. Зі свого боку експерти зазначили, що окупанти там мають два варіанти установок — мобільні комплекси "Бастион" і підземний комплекс "Объект 100".