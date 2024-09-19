В РФ испытали ракету берегового комплекса "Бастион": о чем говорят эксперты (снимки)

Речь идет о запуске модернизированных ракет под индексом 3М86, дальность полета которых была увеличена до 450 км.

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Россия испытала модернизированный вариант берегового ракетного комплекса 3К55М "Бастион", по результатам которого заявлено увеличение дальности стрельбы до 450 км по наземным целям. Испытания стали известны благодаря публикации результатов "экологических слушаний" компании "НПЦ Экопромсертификация"", что вызвало интерес к проекту. Об этом 18 сентября сообщил ресурс Defense Express.

В материале говорится, что модернизированный комплекс получил ракету под индексом 3М86, стартовая масса которой составляет 5 тонн при длине корпуса 9,5 метров, включая транспортно-пусковой контейнер.

Согласно документам, новая ракета является увеличенной версией сверхзвуковой крылатой ракеты 3М55, с рядом ключевых изменений. В частности, масса топлива увеличена на 100 кг, а в качестве горючего вещества используется авиационный керосин. При этом заряд твердого топлива в ускорителе вырос на 250 кг.

Для нового варианта "Бастиона" российская сторона выбрала шасси БАЗ-9731 собственного производства, отказавшись от белорусской платформы МЗКТ-7930. Однако не исключается, что комплекс может остаться на белорусском шасси и в финальной версии.

В ходе испытаний было произведено девять пусков ракет 3М86. Максимальная дальность стрельбы по морским целям составила 380 км, по наземным — заявленные 450 км.

"Довольно специфично, что все эти заявленные выше данные россияне решили сопроводить соответствующими графическими материалами", — подытожили обозреватели.

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Напомним, по словам руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Вооруженные силы РФ имеют несколько пусковых установок для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного Крыма. В свою очередь эксперты отметили, что оккупанты там имеют два варианта установок — мобильные комплексы "Бастион" и подземный комплекс "Объект 100".