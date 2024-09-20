Американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider проходить етап льотних випробувань (відео)

Під час випробувань особлива увага приділяється інтеграції цифрових технологій для аналізу та прогнозування поведінки літака в реальних умовах. Також проводяться статичні випробування на втому конструкції під час польотів.

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Розробка стелс-бомбардувальника B-21 Raider компанії Northrop Grumman продовжує успішно просуватися вперед. Як повідомили офіційні особи, льотні випробування літака-невидимки ВПС США тривають інтенсивно, передає Defense One.

"Ми дійсно починаємо набирати темп. Насправді ми можемо провести два випробувальні польоти, іноді протягом тижня", — заявив президент Northrop Aeronautics Systems Том Джонс.

Коментуючи подію, оглядачі Army Recognition зазначили, що поточні льотні випробування B-21 проводяться на базі ВПС Едвардс. Під час них об'єднана команда випробувальних сил (CTF), що складається зі співробітників Northrop Grumman і ВПС США, оцінює різні параметри літака, включно з льотними характеристиками, роботою програмного забезпечення і системи місій.

Основна увага приділяється інтеграції цифрових технологій, що дає змогу створити ефективну, адаптивну та стійку до майбутніх загроз систему. Однією з ключових особливостей програми Northrop Grumman є використання цифрового моделювання, що дає змогу максимально точно аналізувати дані та прогнозувати поведінку літака в реальних умовах.

Також проводяться статичні випробування на втому конструкції, щоб переконатися в надійності літака протягом усього терміну його служби. Цей комплексний підхід до тестування та виробництва забезпечує плавний перехід від випробувань до серійного виробництва.

Водночас Northrop вже розпочала будівництво серійних літаків. Компанія отримала зелене світло на початкове виробництво в невеликих обсягах після того, як B-21 здійснив свій перший політ у листопаді 2023 року.

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