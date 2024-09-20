Американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider проходит этап летных испытаний (видео)

В ходе испытаний особое внимание уделяется интеграции цифровых технологий для анализа и прогнозирования поведения самолета в реальных условиях. Также проводятся статические испытания на усталость конструкции во время полетов.

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Разработка стелс-бомбардировщика B-21 Raider компании Northrop Grumman продолжает успешно продвигаться вперед. Как сообщили официальные лица, летные испытания самолета-невидимки ВВС США идут интенсивно, передает Defense One.

"Мы действительно начинаем набирать темп. На самом деле мы можем провести два испытательных полета, иногда в течение недели", — заявил президент Northrop Aeronautics Systems Том Джонс.

Комментируя событие обозреватели Army Recognition отметили, что текущие летные испытания B-21 проводятся на базе ВВС Эдвардс. В их ходе объединенная команда испытательных сил (CTF), состоящая из сотрудников Northrop Grumman и ВВС США, оценивает различные параметры самолета, включая летные характеристики, работу программного обеспечения и системы миссий.

Таким образом, основное внимание уделяется интеграции цифровых технологий, что позволяет создать эффективную, адаптивную и устойчивую к будущим угрозам систему. Одной из ключевых особенностей программы Northrop Grumman является использование цифрового моделирования, что позволяет максимально точно анализировать данные и прогнозировать поведение самолета в реальных условиях.

Также проводятся статические испытания на усталость конструкции, чтобы убедиться в надежности самолета в течение всего срока его службы. Этот комплексный подход к тестированию и производству обеспечивает плавный переход от испытаний к серийному производству.

Между тем, Northrop уже приступила к строительству серийных самолетов. Компания получила зеленый свет на начальное производство в небольших объемах после того, как B-21 совершил свой первый полет в ноябре 2023.

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