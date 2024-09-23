"Героїчний" вчинок: "ахматівці" підірвали себе, щоб не потрапити в полон ЗСУ, — росЗМІ

Тиждень тому командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що не збирається визволяти з полону тих, хто добровільно здався ЗСУ, а також закликав таких бійців вдатися до самовбивчих дій.

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Двоє бійців із групи "Аїда", які служили у спецпідрозділі "Ахмат", підірвали себе, щоб не потрапити в полон до Сил оборони України. Про "героїчний" вчинок розповіла російська Z-блогерка й "волонтерка" Арзу Мамедова у своєму Telegram у неділю, 22 вересня.

За її словами, це було особисте рішення "кадирівців". Бійці вважалися одними з найкращих розвідників свого підрозділу.

"Два бійці з групи "Аїда" здійснили самопідрив, розуміючи, що можуть потрапити в полон до противника. Кадри показувати не буду. Хлопці були одними з найкращих розвідників СпН "Ахмат". Без роздумів, без наказу, вони пішли як справжні чоловіки…", — написала російська пропагандистка.

Що відомо про групу "Аїда"

Група "Аїда" входить до спецпідрозділу "Ахмат", що підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову. Командиром підрозділу є генерал Апті Алаудінов.

15 вересня він Алаудінов записав відеозвернення, у якому сказав, що не докладатиме зусиль для визволення з полону своїх бійців, які потрапили туди добровільно. Ті ж, хто здався без опору, на думку командира "Ахмата", "не заслуговують на життя".

"Українцям я говорю: залиште їх собі. Вони нам не потрібні сто і два роки. Взагалі не треба мені дзвонити, я що вам — обмінювач?" — заявив він.

"Насправді я вас взагалі ніяк не поважаю. Я не вважаю, що ви заслуговуєте взагалі навіть на життя", — звернувся Алаудінов до тих "ахматівців", які "підняли лапи й здалися, як дівчата, в полон".

Натомість Алаудінов порадив полоненим бійцям "узяти ручку, цвях, накинутися на когось" і зробити все, щоб їх убили, та "закінчити свій шлях чоловіками".

Нагадаємо, 22 серпня Сили оборони України у Курській області ліквідували командира групи спецпризначенців "Ахмат" Зелімхана Батукаєва на псевдо "Шустрый".

4 вересня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що Росія завела невелику кількість бійців підрозділу "Ахмат" у Вовчанськ на Харківщині.