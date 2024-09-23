"Героический" поступок: "ахматовцы" подорвали себя, чтобы не попасть в плен ВСУ, — росСМИ

Неделю назад командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что не собирается вызволять из плена тех, кто добровольно сдался ВСУ, а также призвал таких бойцов прибегнуть к самоубийственным действиям.

Related video

Двое бойцов из группы "Аида", которые служили в спецподразделении "Ахмат", подорвали себя, чтобы не попасть в плен к Силам обороны Украины. О "героическом" поступке рассказала российский Z-блогер и "волонтерша" Арзу Мамедова в своем Telegram в воскресенье, 22 сентября.

По ее словам, это было личное решение "кадыровцев". Бойцы считались одними из лучших разведчиков своего подразделения.

"Два бойца из группы "Аида" совершили самоподрыв, понимая, что могут попасть в плен к противнику. Кадры показывать не буду. Ребята были одними из лучших разведчиков СпН "Ахмат". Без раздумий, без приказа, они пошли как настоящие мужчины...", — написала российская пропагандистка.

Что известно о группе "Аида"

Группа "Аида" входит в спецподразделение "Ахмат", которое подчиняется лично главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Командиром подразделения является генерал Апти Алаудинов.

15 сентября он Алаудинов записал видеообращение, в котором сказал, что не будет прилагать усилий для освобождения из плена своих бойцов, попавших туда добровольно. Те же, кто сдался без сопротивления, по мнению командира "Ахмата", "не заслуживают жизни".

"Украинцам я говорю: оставьте их себе. Они нам не нужны сто лет и два года. Вообще не надо мне звонить, я что вам — обменник?" — заявил он.

"На самом деле я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже на жизнь", — обратился Алаудинов к тем бойцам "Ахмата", которые "подняли лапы и сдались как девушки в плен".

Зато Алаудинов посоветовал пленным бойцам "взять ручку, гвоздь, наброситься на кого-то" и сделать все, чтобы их убили и "закончить свой путь мужчинами".

Напомним, 22 августа Силы обороны Украины в Курской области ликвидировали командира группы спецназовцев "Ахмат" Зелимхана Батукаева с псевдонимом "Шустрый".

4 сентября спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что Россия завела небольшое количество бойцов подразделения "Ахмат" в Волчанск на Харьковщине.