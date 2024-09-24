За адекватної підтримки Заходу Україна може піти в контрнаступ 2025 року, — WP

Втім, для цього буде потрібна також мобілізація і розширення оборонної промисловості.

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На Заході політичні та військові експерти впевнені, що при більшій підтримці та більшому зосередженні України на мобілізації робочої сили, розширенні своєї оборонної промисловості та будівництві укріплень вона зможе не тільки утримувати свої позиції, а й створити можливості у 2025 році для подальших контрнаступів. Про це розповідається в колонці Макса Бута для The Washington Post.

Але попереду важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої передові позиції і відновити свою зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід повинен показати, що не здригнеться у своїй підтримці, оскільки зрозуміло, що українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно, не здригнуться.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати і кульмінацією візиту стане зустріч у четвер, 26 вересня, у Білому домі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Україна стикається не тільки з енергетичною кризою, яка настала після цілеспрямованих атак Росії на інфраструктуру, а й із погіршенням перспектив на полі бою.

"Російські війська тепер перебувають поблизу міста Покровськ, великого логістичного вузла, що підтримує всі військові операції України на сході України. Якщо Покровськ впаде, це стане серйозним ударом для українських захисників, наблизивши російські сили до захоплення всього Донбасу", — зазначає Бут.

На початку серпня українські війська провели диверсійну операцію, атакувавши російську Курську область. Українські війська швидко взяли під контроль значну територію. У вересні російські підрозділи перейшли в контрнаступ, але поки що без особливого успіху. Наступ під Курськом підняв бойовий дух українців та їхніх союзників, але поки що він не відвернув достатньо російських військ, щоб уповільнити просування Росії до Покровська.

На тлі мінливої ситуації на фронті Україна повинна боротися з можливим скороченням іноземної підтримки. Уряд Німеччини — найбільший донор України в Європі — дав зрозуміти, що планує скоротити допомогу до 2026 року, змусивши Україну замість цього покладатися на кредит Європейського Союзу в розмірі 39 мільярдів доларів, забезпечений замороженими російськими коштами. Ці гроші — які, як передбачається, будуть доповнені кредитом США в розмірі 20-25 мільярдів доларів — вкрай необхідні Києву, але вони підуть набагато далі, якщо країни-донори розглядатимуть кредити як доповнення, а не заміну власних бюджетів допомоги.

ЗСУ в Суджі Курської області Фото: AP

Знадобилися місяці затримки, щоб Конгрес схвалив пакет допомоги в розмірі 61 мільярда доларів для України у квітні. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Трамп у своїх єдиних дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відхилив запрошення заявити про свою підтримку перемоги України у війні.

Тоді як подальша іноземна підтримка України залишається невизначеною, Володимир Путін мобілізував російську промисловість і робочу силу та отримав критичну підтримку від осі автократій — Північної Кореї, Ірану та Китаю.

З огляду на те, що Росія приблизно втричі більша за Україну економічно і демографічно, у неї є вирішальна перевага в будь-якій війні на виснаження, попри приголомшливі втрати, яких вона зазнала.

Ситуація в Україні, хоча й складна, далеко не безнадійна. Наземна війна значною мірою зайшла в глухий кут, але Україні вдалося відкрити Чорне море для української торгівлі, використовуючи морські безпілотники, щоб пошкодити і відтіснити Чорноморський флот Росії. Тим часом повітряні безпілотники виробництва України завдають дальніх ударів по Росії. Минулого тижня українські безпілотники знищили великі склади боєприпасів, розташовані в глибині Росії.

Українські підрозділи на фронті сильно виснажені безперервними боями. Але після ухвалення навесні нового законопроєкту Україна, як повідомляється, набирає по 30 000 солдатів на місяць — приблизно стільки ж, скільки і Росія.

Як союзники можуть допомогти Україні

І хоча підтримка Заходу для України жодним чином не гарантована в майбутньому, поки що вона виявилася міцнішою, ніж очікували багато спостерігачів. Понад 50 країн надали допомогу, а країни-донори неухильно нарощують виробництво боєприпасів. Сполучені Штати мають намір виробляти від 70 000 до 80 000 155-мм артилерійських снарядів на місяць до початку 2025 року, порівняно з 14 000 снарядів на місяць у 2022 році.

Союзники України сформували "коаліції можливостей", щоб зосередитися на поліпшенні конкретних спроможностей: авіація, протиповітряна оборона, артилерія, морська безпека, броня, інформаційні технології, розмінування та безпілотники. Одним із нещодавніх рішучих кроків стала поставка F-16 в Україну Нідерландами та Данією.

F-16 в Україні Фото: Пресслужба ОП

Політична ситуація на Заході, хоча й визнана небезпечною, також може змінитися на користь України. Камала Гарріс була затятою прихильницею України і тепер трохи випереджає Трампа в опитуваннях. Якщо вона переможе в листопаді, Кремлю довелося б рахуватися з можливістю того, що проукраїнський президент може зайняти Білий дім на наступні вісім років. Це, зокрема, може спонукати Путіна серйозно розглянути можливість переговорів про припинення конфлікту.

Водночас прихильникам України потрібно зосередитися на тому, щоб допомогти їй пережити цю зиму і стати сильнішою у 2025 році. Пріоритетом є посилення ППО для захисту українських військ, інфраструктури та населених пунктів. Адміністрація Байдена оголосила цього літа, що вона віддасть пріоритет системам ППО для України — зокрема, перехоплювачам Patriot і NASAM — над потребами інших союзників США. Тим часом Румунія нещодавно схвалила відправку однієї зі своїх систем ППО Patriot в Україну.

Системи Patriot Фото: Getty Images

Це важливі кроки. Але кожна демократія у світі має копнути глибше і відправити Україні всі системи ППО, які вона може. Ізраїль, наприклад, має пожертвувати свої старі моделі Patriot — як уряд Нетаньягу обговорював з адміністрацією Байдена.

Союзникам України також необхідно терміново направити більше обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури та будівництва укріплень.

Володимир Зеленський на заводі з виробництва снарядів у США Фото: Офіс президента

Щоб зробити Україну більш самостійною, іноземні донори мають більше інвестувати в розширення власної оборонної промисловості України. Northrup Grumman у липні стала першою американською компанією, яка уклала угоду про виробництво боєприпасів — зокрема, боєприпасів середнього калібру — на території України. Вкрай важливо, щоб інші західні збройові компанії наслідували цей приклад.

Дозвіл бити далекобійною зброєю територією Росії

Ясно, що Зеленський наполягатиме на дозволі Білого дому атакувати цілі на території РФ західними системами озброєння. Обережність Байдена частково пояснюється страхом спровокувати Росію, а частково — побоюваннями, що обмежена кількість ATACMS не матиме вирішального значення в такій величезній країні як Росія. Але якщо Путін не був спровокований на ядерну зброю після вторгнення України на територію Росії, він навряд чи зробить це у відповідь на посилені українські удари по військових цілях. ATACMS — це не диво-зброя, ніщо не є такою, але вони можуть бути корисними для ураження авіабаз, армійських баз, складів боєприпасів, логістики та інших важливих цілей, тим самим скорочуючи кількість людей і боєприпасів, які Росія може розгорнути проти України. Байден має дати Зеленському дозвіл, якого він домагається.

Нагадаємо, у березні цього року директор ЦРУ Вільям Бернс прогнозував, що завдяки додатковій допомозі Україна до кінця поточного року або до початку 2025-го зможе повернути наступальну ініціативу і вести переговори з РФ з позиції сили. Фокус з'ясував, наскільки змінилися очікування американської розвідспільноти від контрнаступу ЗСУ сьогодні.