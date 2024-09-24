При адекватной поддержке Запада Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году, — WP

Впрочем, для этого потребуется также мобилизация и расширение оборонной промышленности.

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На Западе политические и военные эксперты уверены, что при большей поддержке и большем сосредоточении Украины на мобилизации рабочей силы, расширении своей оборонной промышленности и строительстве укреплений она сможет не только удерживать свои позиции, но и создать возможности в 2025 году для дальнейших контрнаступлений. Об этом рассказывается в колонке Макса Бута для The Washington Post.

Но впереди трудные месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои передовые позиции и восстановить свою разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке, так как ясно, что украинцы — которые несут на себе основную тяжесть этого ужасного конфликта — определенно не дрогнут.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты и кульминацией визита станет встреча в четверг, 26 августа, в Белом доме с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Украина сталкивается не только с энергетическим кризисом, который наступил после целенаправленных атак России на инфраструктуру, но и с ухудшением перспектив на поле боя.

"Российские войска теперь находятся вблизи города Покровск, крупного логистического узла, поддерживающего все военные операции Украины на востоке Украины. Если Покровск падет, это станет серьезным ударом для украинских защитников, приблизив российские силы к захвату всего Донбасса", — отмечает Бут.

В начале августа украинские войска провели диверсионную операцию, атаковав российскую Курскую область. Украинские войска быстро взяли под контроль значительную территорию. В сентябре российские подразделения перешли в контрнаступление, но пока без особого успеха. Наступление под Курском подняло боевой дух украинцев и их союзников, но пока оно не отвлекло достаточно российских войск, чтобы замедлить продвижение России к Покровску.

На фоне переменчивой ситуации на фронте Украина должна бороться с возможным сокращением иностранной поддержки. Правительство Германии — крупнейший донор Украины в Европе — дало понять, что планирует сократить помощь к 2026 году, вынудив Украину вместо этого полагаться на кредит Европейского Союза в размере 39 миллиардов долларов, обеспеченный замороженными российскими средствами. Эти деньги — которые, как предполагается, будут дополнены кредитом США в размере 20–25 миллиардов долларов — крайне необходимы Киеву, но они пойдут гораздо дальше, если страны-доноры будут рассматривать кредиты как дополнение, а не замену собственных бюджетов помощи.

ВСУ в Судже Курской области Фото: AP

Потребовались месяцы задержки, чтобы Конгресс одобрил пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины в апреле. Эти деньги закончатся к концу года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один крупный пакет. Украина может оказаться в особенно плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп. Трамп в своих единственных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис отклонил приглашение заявить о своей поддержке победы Украины в войне.

В то время как дальнейшая иностранная поддержка Украины остается неопределенной, Владимир Путин мобилизовал российскую промышленность и рабочую силу и получил критическую поддержку от оси автократий — Северной Кореи, Ирана и Китая.

Учитывая, что Россия примерно в три раза больше Украины экономически и демографически, у нее есть решающее преимущество в любой войне на истощение, несмотря на ошеломляющие потери, которые она понесла.

Ситуация в Украине, хотя и сложная, далеко не безнадежна. Наземная война в значительной степени зашла в тупик, но Украине удалось открыть Черное море для украинской торговли, используя морские беспилотники , чтобы повредить и оттеснить Черноморский флот России. Тем временем воздушные беспилотники производства Украины наносят дальние удары по России. На прошлой неделе украинские беспилотники уничтожили крупные склады боеприпасов, расположенные в глубине России.

Украинские подразделения на фронте сильно истощены непрерывными боями. Но после принятия весной нового законопроекта Украина, как сообщается, набирает по 30 000 солдат в месяц — примерно столько же, сколько и Россия.

Как союзники могут помочь Украине

И хотя поддержка Запада для Украины никоим образом не гарантирована в будущем, пока что она оказалась более прочной, чем ожидали многие наблюдатели. Более 50 стран предоставили помощь, а страны-доноры неуклонно наращивают производство боеприпасов. Соединенные Штаты намерены производить от 70 000 до 80 000 155-мм артиллерийских снарядов в месяц к началу 2025 года, по сравнению с 14 000 снарядов в месяц в 2022 году.

Союзники Украины сформировали "коалиции возможностей", чтобы сосредоточиться на улучшении конкретных возможностей: авиация, противовоздушная оборона, артиллерия, морская безопасность, броня, информационные технологии, разминирование и беспилотники. Одним из недавних решительных шагов стала поставка F-16 в Украину Нидерландами и Данией.

F-16 в Украине Фото: Пресс-служба ОП

Политическая ситуация на Западе, хотя и признана опасной, также может измениться в пользу Украины. Камала Харрис была ярой сторонницей Украины и теперь немного опережает Трампа в опросах. Если она победит в ноябре, Кремлю пришлось бы считаться с возможностью того, что проукраинский президент может занять Белый дом на следующие восемь лет. Это, в свою очередь, может побудить Путина серьезно рассмотреть возможность переговоров о прекращении конфликта.

В то же время сторонникам Украины нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь ей пережить эту зиму и стать сильнее в 2025 году. Главным приоритетом является усиление ПВО для защиты украинских войск, инфраструктуры и населенных пунктов. Администрация Байдена объявила этим летом, что она отдаст приоритет системам ПВО для Украины — в частности, перехватчикам Patriot и NASAM — над потребностями других союзников США. Тем временем Румыния недавно одобрила отправку одной из своих систем ПВО Patriot в Украину.

Системы Patriot Фото: Getty Images

Это важные шаги. Но каждая демократия в мире должна копнуть глубже и отправить Украине все системы ПВО, которые она может. Израиль, например, должен пожертвовать свои старые модели Patriot — как правительство Нетаньяху обсуждало с администрацией Байдена.

Союзникам Украины также необходимо срочно направить больше оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры и строительства укреплений.

Владимир Зеленский на заводе по производству снарядов в США Фото: Офис президента

Чтобы сделать Украину более самостоятельным, иностранные доноры должны больше инвестировать в расширение собственной оборонной промышленности Украины. Northrup Grumman в июле стала первой американской компанией, заключившей соглашение о производстве боеприпасов — в частности, боеприпасов среднего калибра — на территории Украины. Крайне важно, чтобы другие западные оружейные компании последовали этому примеру.

Разрешение бить дальнобойным оружием по территории России

Ясно, что Зеленский будет настаивать на разрешении Белого дома атаковать цели на территории РФ западными системами вооружения. Осторожность Байдена отчасти объясняется страхом спровоцировать Россию, а отчасти — опасениями, что ограниченное количество ATACMS не будет иметь решающего значения в такой огромной стране как Россия. Но если Путин не был спровоцирован на ядерное оружие после вторжения Украины на территорию России, он вряд ли сделает это в ответ на усиленные украинские удары по военным целям. ATACMS — это не чудо-оружие, ничто не является таковым, но они могут быть полезны для поражения авиабаз, армейских баз, складов боеприпасов, логистики и других важных целей, тем самым сокращая количество людей и боеприпасов, которые Россия может развернуть против Украины. Байден должен дать Зеленскому разрешение, которого он добивается.

Напомним, в марте этого года директор ЦРУ Уильям Бернс прогнозировал, что за счет дополнительной помощи Украина к концу текущего года или к началу 2025-го сможет вернуть наступательную инициативу и вести переговоры с РФ с позиции силы. Фокус выяснил, насколько изменились ожидания американского разведсообщества от контрнаступления ВСУ сегодня.