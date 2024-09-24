Кратер 82 м, остатки фундамента: взованные склады под Торопцом и Краснодаром видны со спутника (фото)

На 23 арсенале ГРАУ в Октябрьском снесло 17 складов с боеприпасами, свидетельствует фрагмент фото OSINT-аналитика. На фото из Торопца на месте депо и хранилища со спутника видно почти стометровую воронку.

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После ударов Сил обороны по трем арсеналам ВС РФ, которые произошли 18 и 21 сентября, на месте попадания полностью разрушились здания для хранения боеприпасов. Вместо одного сооружения — кратер диаметром 82 метра, который возник там, где был склад и бункер. Качественные фото российских арсеналов в городе Торопец, селе Октябрьское (Тверская область) и возле села Тихорецк (Краснодарский край) опубликовал в X (Twitter) OSINT-аналитик George Barros.

George Barros получил спутниковые фото в высоком разрешении от компании Maxar, говорится в заметке, которая появилась днем 23 сентября. Сравнение свежих изображений, сделанных после ударов ВСУ, и изображений, полученных ранее, показали масштабные разрушения на площадках, где РФ хранила ракеты и снаряды.

"Maxar собрал множество новых спутниковых снимков высокого разрешения, которые показывают повреждения российских складов боеприпасов на западе и юге России", — написал он.

Удары по РФ — фото последствий

Торопец - рядом с населенным пунктом располагался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Именно здесь аналитики заметил 82-метровый кратер на месте склада рядом с железнодорожным депо.

Удар по РФ — депо, склады в Торопце до попадания Фото: X / George Barros Удар по РФ — депо, склады в Торопце после попадания Фото: X / George Barros

Октябрьское — возле этого населенного пункта расположен 23 арсенал ГРАУ. На качественных спутниковых фото видим уничтоженные канистры возле депо, написал George Barros.

Удар по РФ — канистры в Октябрьском до попадания Фото: X / George Barros Удар по РФ — канистры в Октябрьском после попадания Фото: X / George Barros

На другой паре фото можно насчитать 17 площадок, на которых от складов осталось очертание фундамента. На месте одной все еще вьется дымок, свидетельствует спутник.

Удар по РФ — склады в Октябрьском под Торопцом до попадания Фото: X / George Barros Удар по РФ — склады в Октябрьском под Торопцом после попадания Фото: X / George Barros

"Тихорецк" — арсенал площадью 1 кв. км, расположенный рядом с одноименным населенным пунктом на расстоянии 400 км от Украины в глубине Краснодарского края. OSINT-аналитик опубликовал серию фото с данной точки. Одна пара изображений показывает общую панораму арсенала до и после попадания. Видим, что после попадания территория почернела и на ней уже нет аккуратных домов-складов.

Удар по РФ — панорама складов в Тихорецке до попадания Фото: X / George Barros Удар по РФ — панорама складов в Тихорецке после попадания Фото: X / George Barros

Увеличенные фрагменты показывают, что от разрушения не защитили валы, которыми склады отделялись друг от друга. На одном изображении не уцелело ни одного сооружения: остались валы, едва угадываемые очертания фундаментов — и больше ничего.

Удар по РФ — вид складов в Тихорецке до попадания Фото: X / George Barros Удар по РФ — вид складов в Тихорецке после попадания Фото: X / George Barros

Отметим, удар по складу в Тропце ВСУ нанесли в ночь на 18 сентября. Согласно данным командования, Минобороны РФ могло потерять 30 тыс. боеприпасов — ракет и снарядов. Воздушная атака на склад в Октябрьском и Тихорецке состоялся в ночь на 21 сентября. В населенных пунктах, расположенных вплотную к арсеналам, местные жители видели огненные столбы, похожие на ядерный взрыв. Позже эксперты объяснили, почему попадания были настолько эффективны: к складам как раз подошел поезд и снаряды лежали под открытым небом.

Напоминаем, аналитики Defense Express назвали координаты семи арсеналов ГРАУ, которые размещены в пределах вероятной досягаемости украинской ракеты "Паляница". Между тем западное издание опубликовало статью, в которой предположило возможную реакцию РФ на дальнобойные удары.