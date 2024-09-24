Кратер 82 м й обриси фундаменту: знищені склади під Торопцем та Краснодаром видно з супутника (фото)

На 23 арсеналі ГРАУ у Октябрському знесло 17 складів з боєприпасів, свідчить фрагмент фото OSINT-аналітика. На фото з Торопця на місці депо та сховища з супутника видно майже стометрову вирву.

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Після ударів Сил оборони по трьох арсеналах ЗС РФ, які стались 18 та 21 вересня, на місці влучання повністю зруйнувались будівлі для зберігання боєприпасів. Замість однієї споруди — кратер діаметром 82 метри, який виник там, де був склад і бункер. Якісні фото російських арсеналів у місті Торопець, селі Октябрське (Тверська область) та біля села Тихорєцьк (Краснодарський край) опублікував в X (Twitter) OSINT-аналітик George Barros.

George Barros отримав супутникові фото у високій роздільній здатності від компанії Maxar, ідеться у дописі, який з'явився вдень 23 вересня. Порівняння свіжих зображень, зроблених після ударів ЗСУ, та зображень, отриманих раніше, показали масштабні руйнування на майданчиках, де РФ зберігала ракети та снаряди.

"Maxar зібрав безліч нових супутникових знімків високої роздільної здатності, які показують пошкодження російських складів боєприпасів на заході та півдні Росії", — написав він.

Удари по РФ — фото наслідків

Торопець — поруч з населеним пунктом розташовувався 107 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. Саме тут аналітики помітив 82-метровий кратер на місці складу поруч з залізничним депо.

Удар по РФ - депо, склади у Торопці до влучання Фото: X / George Barros Удар по РФ - депо, склади у Торопці після влучання Фото: X / George Barros

Октябрське — біля цього населеного пункту розташований 23 арсенал ГРАУ. На якісних супутникових фото бачимо знищені каністри біля депо, написав George Barros.

Удар по РФ - каністри у Октябрському до влучання Фото: X / George Barros Удар по РФ - каністри у Октябрському після влучання Фото: X / George Barros

На іншій парі фото можна нарахувати 17 майданчиків, на яких від складів залишився обрис фундаменту. На місці одного все ще в'ється димок, свідчить супутник.

Удар по РФ - склади у Октябрському під Торопцем до влучання Фото: X / George Barros Удар по РФ - склади у Октябрському під Торопцем після влучання Фото: X / George Barros

"Тихорецьк" — арсенал площею 1 кв. км, розташований поруч з одноіменним населеним пунктом на відстані 400 км від України вглибині Краснодарського краю. OSINT-аналітик опублікував серію фото з даної точки. Одна пара зображень показує загальну панораму арсеналу до та після влучання. Бачимо, що після влучання територія почорніла і на ній вже немає акуратних будинків-складів.

Удар по РФ - панорама складів у Тихорецьку до влучання Фото: X / George Barros Удар по РФ - панорама складів у Тихорецьку після влучання Фото: X / George Barros

Збільшені фрагменти показують, що від руйнування не захистили вали, якими склади відділялись один від одного. На одному зображенні не вціліло жодної споруди: залишилась вали, ледь вгадувані обриси фундаментів — і більш нічого.

Удар по РФ - вигляд складів у Тихорецьку до влучання Фото: X / George Barros Удар по РФ - вигляд складів у Тихорецьку після влучання Фото: X / George Barros

Зазначимо, удар по складу в Торопці ЗСУ завдали в ніч на 18 вересня. Згідно з даними командування, Міноборони РФ могло втратити 30 тис. боєприпасів — ракет і снарядів. Повітряна атака на склад в Октябрському і Тихорєцьку відбувся в ніч на 21 вересня. У населених пунктах, розташованих впритул до арсеналів, місцеві жителі бачили вогняні стовпи, схожі на ядерний вибух. Згодом експерти пояснили, чому влучання були настільки ефективні: до складів саме підійшов потяг і снаряди лежали просто неба.

Нагадуємо, аналітики Defense Express назвали координати семи арсеналів ГРАУ, які розміщені у межах ймовірної досяжності української ракети "Паляниця". Тим часом західне видання опублікувало статтю, у якій припустило можливу реакцію РФ на далекобійні удари.