Як-130 із Білорусі: в ПС ЗСУ кажуть, що порушення повітряного простору України не було

В українському командуванні припустили, що була застосована радіолокаційна перешкода.

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У вівторок, 24 вересня, з боку Республіки Білорусь факту порушення повітряного простору не було. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, о 14:28 Повітряні сили України попередили про те, що нешвидкісну ціль було зафіксовано на кордоні Київської та Житомирської областей. Вона перетнула державний кордон із території Білорусі та прямувала на південь. Згодом моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" підтвердив, що на територію України зайшов винищувач Як-130 ВПС РБ. Пізніше там повідомили, що борт перетнув кордон поблизу населеного пункту Дятлик Гомельскої області, а вже о 14:46 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги у зв'язку з ціллю зі сторони Республіки Білорусь.

Тим часом 24 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко зауважив, що у зв'язку із загостренням ситуації країні потрібно готуватися до війни. Водночас він відзначив відсутність тенденцій до розв'язання війни проти РБ.

Однак раніше глава РБ говорив про те, що Білорусь готова співпрацювати з Україною так само, як це робить із так званою "Донецькою народною республікою". За словами Олександра Лукашенка, Мінськ регулярно нібито допомагає з українськими дітьми й приймає їх на лікування. Попри готовність налагодити відносини з Києвом, від співпраці з "ДНР" він не відмовлявся. Однако Україна не збирається співпрацювати з РБ, оскільки країна дуже інтегрована з РФ та є співагресором.