Як-130 из Беларуси: в ВС ВСУ говорят, что нарушения воздушного пространства Украины не было

В украинском командовании предположили, что была применена радиолокационная помеха.

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Во вторник, 24 сентября, со стороны Республики Беларусь факта нарушения воздушного пространства не было. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, во вторник, 24 сентября, в 14:28 Воздушные силы Украины предупредили о том, что нескоростная цель была зафиксирована на границе Киевской и Житомирской областей. Она пересекла государственную границу с территории Беларуси и направлялась на юг. Впоследствии, мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" подтвердил, что на территорию Украины зашел истребитель Як-130 ВВС РБ. Позже там сообщили, что борт пересек границу вблизи населенного пункта Дятлык Гомельской области, а уже в 14:46 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги в связи с целью со стороны Республики Беларусь.

Между тем 24 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что в связи с острой обстановкой стране нужно готовиться к войне. В то же время он отметил отсутствие тенденций к развязыванию войны против РБ.

Однако ранее глава РБ говорил о том, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной так же, как это делает с так называемой "Донецкой народной республикой". По словам Александра Лукашенко, Минск регулярно якобы помогает с украинскими детьми и принимает их на лечение. Несмотря на готовность наладить отношения с Киевом, от сотрудничества с "ДНР" он не отказывался. Однако Украина не собирается сотрудничать с РБ, поскольку страна очень интегрирована с РФ и является соагрессором.