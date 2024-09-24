"Точно не впораються": боєць ЗСУ розкрив деталі провального "контрнаступу" ЗС РФ (відео)

За словами Кирила Сазонова, український прорив у російському регіоні приніс противнику великі проблеми. ЗС РФ перекинули у Курську область близько 40 тисяч військовослужбовців, але навіть вони не можуть зупинити Сили оборони.

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Операція ЗСУ в Курській області триває практично 2 місяці і це принесло росіянам великий клопіт. Військовослужбовець Кирило Сазонов у коментарі "24 каналу" розповів докладніше про бої у ворожому регіоні.

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За його словами, росіяни почали переконувати своє населення, що ситуацію вдалося стабілізувати, однак Сили оборони далі перебувають на території противника і йому варто готуватися до поганих новин.

ЗС РФ на поточний момент залишаються за другою лінією і намагаються ховатися за спинами строковиків, мобілізованих і контрактників. Рідко можна також зустріти "кадировців", адже саме вони цінний обмінний ресурс. Їх росіяни найшвидше міняють на наших полонених.

Боєць ЗСУ також зазначив, що росіяни останнім часом почали дійсно більше тиснути, і йдеться про контрнаступ на лівому фланзі, який вони активно рекламували.

"Зараз росіяни перекинули сюди приблизно 40 тисяч військових, але цього недостатньо. Я не знаю скільки тут нас, але це точно менше. Однак ми завдаємо їм такого клопоту, що 40 тисяч із нами точно не впораються", — заявив Кирило Сазонов.

При цьому, як стверджує український захисник, у населення Курської області абсолютно немає опору. Вони звинувачують у тому, що відбувається, президента Росії Володимира Путіна і вимагають, щоб ЗСУ вийшли з регіону.

Російська пропаганда тим часом намагається переконати громадян, що Сили оборони скоюють у Курській області злочини, проте все зовсім навпаки. За останню добу ЗС РФ скинули на свій же регіон 27 керованих авіабомб.

"Путіну байдуже на своїх людей, бо як можна настільки підло і цинічно руйнувати власні села. Хоча я багато бачив, але все-таки думав, що на своїй території вони жалітимуть села, містечка, за які йдуть бої. Але це не так. Вони руйнують їх, так само як руйнували Нью-Йорк, Торецьк, Соледар, Бахмут, Авдіївку. Знищують усе дощенту", — підсумував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що в Курську область вдалося відтягнути 40 тисяч військових РФ, про що заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що в Курській області тривають активні дії, ЗСУ поповнюють обмінний фонд, що загалом впливає на загальну ситуацію на війні.