"Точно не справятся": боец ВСУ раскрыл детали провального "контрнаступления" ВС РФ (видео)

По словам Кирилла Сазонова, украинский прорыв в российском регионе принес противнику большие проблемы. ВС РФ перебросили в Курскую область около 40 тысяч военнослужащих, но даже они не могут остановить Силы обороны.

Related video

Операция ВСУ в Курской области продолжается практически 2 месяца и это принесло россиянам большие хлопоты. Военнослужащий Кирилл Сазонов в комментарии "24 каналу" рассказал подробнее о боях во вражеском регионе.

Смотреть с: 13:00

По его словам, россияне начали убеждать свое население, что ситуацию удалось стабилизировать, однако Силы обороны дальше находятся на территории противника и ему стоит готовиться к плохим новостям.

ВС РФ на текущий момент остаются за второй линией и пытаются прятаться за спинами срочников, мобилизованных и контрактников. Редко можно также встретить "кадыровцев", ведь именно они ценный обменный ресурс. Их россияне быстрее всего меняют на наших пленных.

Боец ВСУ также отметил, что россияне в последнее время начали действительно больше давить, и речь идет о контрнаступлении на левом фланге, которое они активно рекламировали.

"Сейчас россияне перебросили сюда примерно 40 тысяч военных, но этого недостаточно. Я не знаю сколько здесь нас, но это точно меньше. Однако мы наносим им такие хлопоты, что 40 тысяч с нами точно не справятся", — заявил Кирилл Сазонов.

При этом, как утверждает украинский защитник, у населения Курской области совершенно нет сопротивления. Они обвиняют в происходящем президента России Владимира Путина и требуют, чтобы ВСУ вышли из региона.

Российская пропаганда тем временем пытается убедить граждан, что Силы обороны совершают в Курской области преступления, однако все совершенно наоборот. За последние сутки ВС РФ сбросили на свой же регион 27 управляемых авиабомб.

"Путину безразлично на своих людей, потому что как можно настолько подло и цинично разрушать собственные села. Хотя я много видел, но все-таки думал, что на своей территории они будут жалеть села, городки, за которые идут бои. Но это не так. Они разрушают их, так же как разрушали Нью-Йорк, Торецк, Соледар, Бахмут, Авдеевку. Уничтожают все до основания", — подытожил Кирилл Сазонов.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что в Курскую область удалось оттянуть 40 тысяч военных РФ, о чем заявил Владимир Зеленский. Президент отметил, что в Курской области продолжаются активные действия, ВСУ пополняют обменный фонд, что в целом влияет на общую ситуацию на войне.