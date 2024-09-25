"Велика територія заражена": експерт про наслідки невдалого випробування ракети "Сармат"

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, подібні катастрофи вже траплялися у 60-х роках минулого століття, але тоді був початок ракетобудування. На його думку, ракета РС-28 "Сармат" вибухнула через азотну кислоту та витік палива.

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У Росії регулярно випробовують ракети "Сармат", а останнє випробування знову стало "падінням величі РФ". Про це в коментарі телеканалу Freedom сказав авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

"Ракети "Сармат" у Росії випробовують із регулярністю, якій можна позаздрити, але ще жодного разу не запросили туди Путіна. Тому що, напевно, Путін розуміє, у нього якесь чуття є на потенційну небезпеку. Як було б добре, якби він перебував у самому центрі цих випробувань", — сказав експерт.

На його думку, ракета вибухнула через азотну кислоту та витік палива.

"Таке забарвлення хмари під час вибуху дає тільки окислювач, а саме азотна кислота. А те, що призвело до витоку палива і такого загоряння, говорить про падіння імперської величі РФ. Адже там кілька систем захисту, які дублюють одна одну і які повинні запобігати подібним ситуаціям. Але вони не спрацювали", – пояснив експерт.

Він зауважив, що провальне випробування є унікальним, оскільки в 60-х роках 20 століття подібні катастрофи вже траплялися, але тоді був початок ракетобудування і відтоді цього не повторювалося.

"Я думаю, там дуже багато загиблих насправді. І навколо — досить велика територія заражена. Ми ще не все бачимо, тому що азотна кислота діє не дуже швидко, вона впливає поступово", – констатував він.

Нагадаємо, що у РФ під час випробувань просто в шахті вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". На місці вибуху лишилася воронка діаметром приблизно 62 метри.

Кремль офіційно не визнав невдале випробування ракети "Сармат". Російська влада стверджує, що нічого не чула про інцидент.