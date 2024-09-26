ЗСУ продовжують операції в Курській області та повертають позиції у Вовчанську, — ISW (карти)

За словами аналітиків, у російському інформпросторі повідомлялося, що ЗСУ змогли взяти територію заводу у Вовчанську відносно легко через відступ ЗС РФ. За даними українських військових, операція ретельно планувалася і тривала понад тиждень.

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25 вересня українські сили продовжили наступальні операції в Глушківському районі на захід від українського виступу в Курській області, але без підтверджених наступів у цьому районі. Про це пише "Інститут вивчення війни".

За даними російських джерел, ЗС РФ відбили українські атаки на південь і південний захід від Глушкового в районі Нового Шляху і Веселого.

Повідомляли про бої на південний захід від Кореневого, у районі Червоножовтневого, Любимівки, Дар'їного, Ніколаєво-Дар'їного, Ольгівки й Плєхового.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що в Курській області діють підрозділи російської 6-ї армії ВПС і ППО у складі 105-ї авіаційної дивізії, 899-ї штурмової авіаційної дивізії, 15-ї армійської авіабригади, 332-ї й 440-ї окремих вертолітних полків, 2-ї та 32-ї дивізії ППО.

Карта DeepState: Курська область

За даними російських військкорів, у Курській області діють російські прикордонники.

Вовчанськ

Карта ISW: Харківська область

Карта ISW: Харківська область

Українські сили продовжували відновлювати позиції у Вовчанську на тлі повідомлень про посилення українських контратак по всій північній частині Харківської області 25 вересня. Геолокаційні кадри за 25 вересня вказують на те, що ЗСУ повернули позиції на Вовчанському агрегатному заводі в центрі міста і просунулися на північний схід з боку Тихого вулицями Щорса і Свердлова.

Карта DeepState: Вовчанськ

Російські провоєнні блогери визнали відступ з агрегатного заводу. Зазначалося, що ЗСУ змогли взяти цю територію відносно легко. За даними українських військових, операція із захоплення заводу стала підсумком ретельного планування і тривала понад тиждень. Військкори також стверджували, що ЗСУ провели контратаки у Вовчанську і навколо нього, а також на північ від Харкова в районі Глибокого і Липців.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели наземні атаки в районі Вовчанська і Тихого.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС "Зоопарк-1М".

Також повідомлялося, що аналітики ISW вважають, що РФ навряд чи застосує ядерну зброю.