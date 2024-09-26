ВСУ продолжают операции в Курской области и возвращают позиции в Волчанске, — ISW (карты)

По словам аналитиков, в российском информпространстве сообщалось, что ВСУ смогли взять территорию завода в Волчанске относительно легко из-за отступления ВС РФ. По данным украинских военных, операция тщательно планировалась и заняла больше недели.

Related video

25 сентября украинские силы продолжили наступательные операции в Глушковском районе к западу от украинского выступа в Курской области, но без подтвержденных наступлений в этом районе. Об этом пишет "Институт изучения войны".

По данным российских источников, ВС РФ отразили украинские атаки к югу и юго-западу от Глушково в районе Нового Пути и Веселого.

Сообщалось о боях к юго-западу от Коренево, в районе Краснооктябрьского, Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Ольговки и Плехово.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что в Курской области действуют подразделения российской 6-й армии ВВС и ПВО, в составе 105-й авиационной дивизии, 899-й штурмового авиаполка, 15-й армейской авиабригады, 332-й и 440-й отдельных вертолетных полков, 2-й и 32-й дивизии ПВО.

Карта DeepState: Курская область

По данным российских военкоров, в Курской области действуют российские пограничники.

Волчанск

Карта ISW: Харьковская область

Карта ISW: Харьковская область

Украинские силы продолжали восстанавливать позиции в Волчанске на фоне сообщений об усилении украинских контратак по всей северной части Харьковской области 25 сентября. Геолокационные кадры за 25 сентября указывают на то, что ВСУ вернули позиции на Волчанском агрегатном заводе в центре города и продвинулись на северо-восток со стороны Тихого по улицам Щорса и Свердлова.

Карта DeepState: Волчанск

Российские провоенные блогеры признали отступление с агрегатного завода. Отмечалось, что ВСУ смогли взять эту территорию относительно легко. По данным украинских военных, операция по захвату завода стала итогом тщательного планирования и заняла более недели. Военкоры также утверждали, что ВСУ провели контратаки в Волчанске и вокруг него, а также к северу от Харькова в районе Глубокого и Липцов.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели наземные атаки в районе Волчанска и Тихого.

Напомним, что бойцы ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк-1М".

Также сообщалось, что аналитики ISW считают, что РФ вряд ли применит ядерное оружие.