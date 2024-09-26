Ракети не застосовували: в КМВА назвали дезінформацією ранкові "вибухи" в Києві

Військова адміністрація звинуватила ЗМІ та місцеві пабліки у поширенні панічних настроїв серед цивільних та наголосила, що подібні звуки, які чули містяни, можуть бути пов'язані не лише з ворожими повітряними атаками.

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6 вересня одночасно з оголошенням повітряної тривоги кореспонденти Фокусу повідомили про звук вибуху у Києві, про який також повідомили українські ЗМІ та місцеві пабліки. Натомість в КМВА заперечили, що в українській столиці лунав вибух. Згодом військова адміністрація оприлюднила більш детальне пояснення ситуації.

"Сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення. А все тому, що багато ЗМІ стали систематично маніпулювати цим терміном. Вони безпідставно та безвідповідально називають "вибухом" будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення", — прокоментували в КМВА.

В адміністрації додали, що "вибухом" може бути проведення військових навчань, вибух газу, грім, проліт літака чи розмінування.

"Сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Численні пабліки та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт "вибухи в Києві". Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення. ППО столиці не працювали, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху", — йдеться в повідомленні.

Що саме стало причиною вибуху в Києві в КМВА конкретно не назвали, а вказали, що з цим питанням розбиратимуться компетентні фахівці і закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися на маніпуляції.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 вересня та вранці ЗС РФ атакували українську столицю "шахедами". В місті працювала ППО.