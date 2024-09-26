Ракеты не применяли: в КГВА назвали дезинформацией утренние "взрывы" в Киеве

Военная администрация обвинила СМИ и местные паблики в распространении панических настроений среди гражданских и отметила, что подобные звуки, которые слышали горожане, могут быть связаны не только с вражескими воздушными атаками.

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6 сентября одновременно с объявлением воздушной тревоги корреспонденты Фокуса сообщили о звуке взрыва в Киеве, о котором также сообщили украинские СМИ и местные паблики. Зато в КГВА отрицали, что в украинской столице раздавался взрыв. Впоследствии военная администрация обнародовала более подробное объяснение ситуации.

"Сегодняшняя утренняя ситуация в информационном пространстве Киева относительно так называемых "взрывов" требует дополнительного разъяснения. А все потому, что многие СМИ стали систематически манипулировать этим термином. Они безосновательно и безответственно называют "взрывом" любой довольно громкий звук без достоверного понимания причины его возникновения", — прокомментировали в КГВА.

В администрации добавили, что "взрывом" может быть проведение военных учений, взрыв газа, гром, пролет самолета или разминирование.

"Сегодня утром, около 10:00, практически одновременно с объявлением воздушной тревоги, киевляне слышали громкий звук. Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения вроде "взрывы в Киеве". Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения. ПВО столицы не работали, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва", — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной взрыва в Киеве в КГВА конкретно не назвали, а указали, что с этим вопросом будут разбираться компетентные специалисты и призвали доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции.

Напомним, что в ночь на 26 сентября и утром ВС РФ атаковали украинскую столицу "шахедами". В городе работала ПВО.