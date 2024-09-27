Savage Arms випустила нову рушницю з важільним затвором: що відомо про модель REVEL (відео)

Зброю випускають у двох варіантах — Classic, витриманий у дусі мінімалізму, і DLX з акцентом на поліпшену ергономіку для сучасних стрільців.

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Канадська компанія Savage Arms нещодавно анонсувала нову модель гвинтівки — Savage REVEL. Зброя покликана об'єднати традиційний дизайн із сучасними технічними характеристиками, надаючи стрільцям високу продуктивність, не втративши естетики класичної зброї. Детальніше про рушницю розповіли у своєму огляді експерти з Army Recognition.

Зброя представлена у двох варіантах. REVEL Classic — призначена для любителів старовинних ковбойських вінчестерів. У неї проста дерев'яна цівка і приклад із прямою шийкою, і загалом дизайн витриманий у дусі мінімалізму. REVEL DLX — з претензією на вишуканість. У неї вигнуте руків'я з рискою, фігурні вирізи на цівці й прикладі та більша закрита мушка.

У варіанті REVEL DLX також додано пістолетне руків'я для зручнішого утримання і гумову накладку на приклад, що збільшує комфорт під час стрільби. Таким чином Savage Arms робить акцент на поліпшену ергономіку для сучасних стрільців.

Особливості рушниці

REVEL має середньопрофільний 18-дюймовий ствол з вуглецевої сталі, що забезпечує оптимальний баланс між мобільністю, точністю і вагою, що робить гвинтівку придатною як для розважальної стрільби, так і для полювання на дрібну дичину. Особливістю гвинтівки є важільний механізм, який вирізняється плавністю роботи та швидким перезарядженням, даючи змогу стрільцю оперативно зробити наступний постріл. Спусковий гачок оптимізований для точної стрільби та має чіткий і швидкий хід, що особливо оцінять досвідчені стрілки.

рушниці REVEL

Трубчастий магазин дає змогу заряджати кілька патронів одночасно, що робить цю гвинтівку універсальною як для аматорської стрільби, так і для полювання.

Savage REVEL також оснащена системою швидкого зведення без використання інструментів, що особливо зручно в умовах походів і полювання. А петля важеля збільшеного розміру дозволяє комфортно користуватися зброєю навіть у рукавичках.

Зазначається, що Savage Arms запланувала випуск кількох версій REVEL під різні калібри. Ємність магазину становить 12 набоїв у патроннику .22LR або дев'ять набоїв у патроннику .17 HMR або .22 Magnum для моделей Revel і Revel Deluxe.

Зараз обидві моделі пропонуються в калібрі .22 lr, Revel Classic обійдеться в 439 доларів, DLX на сотню доларів дорожче.

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