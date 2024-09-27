Savage Arms выпустила новое ружье с рычажным затвором: что известно о модели REVEL (видео)

Оружие выпускается в двух вариантах — Classic, выдержанный в духе минимализма, и DLX с акцентом на улучшенную эргономику для современных стрелков.

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Канадская компания Savage Arms недавно анонсировала новую модель винтовки — Savage REVEL. Оружие призвано объединить традиционный дизайн с современными техническими характеристиками, предоставляя стрелкам высокую производительность, не утратив эстетики классического оружия. Детальнее о ружье рассказали в своем обзоре эксперты из Army Recognition.

Оружие представлено в двух вариантах. REVEL Classic — предназначена для любителей старинных ковбойских винчестеров. У нее простое деревянные цевье и приклад с прямой шейкой, и в целом дизайн выдержан в духе минимализма. REVEL DLX — с претензией на изысканность. У нее изогнутая рукоять с насечкой, фигурные вырезы на цевье и прикладе и более крупная закрытая мушка.

В варианте REVEL DLX также добавлена пистолетная рукоятка для более удобного удержания и резиновая накладка на приклад, что увеличивает комфорт при стрельбе. Таким образом Savage Arms делает акцент на улучшенную эргономику для современных стрелков.

Особенности ружья

REVEL имеет среднепрофильный 18-дюймовый ствол из углеродистой стали, обеспечивающий оптимальный баланс между мобильностью точностью и весом, что делает винтовку подходящей как для развлекательной стрельбы, так и для охоты на мелкую дичь. Особенностью винтовки является рычажный механизм, который отличается плавностью работы и быстрой перезарядкой, позволяя стрелку оперативно сделать следующий выстрел. Спусковой крючок оптимизирован для точной стрельбы и имеет четкий и быстрый ход, что особенно оценят опытные стрелки.

ружья REVEL

Трубчатый магазин позволяет заряжать несколько патронов одновременно, что делает эту винтовку универсальной как для любительской стрельбы, так и для охоты.

Savage REVEL также оснащена системой быстрого взведения без использования инструментов, что особенно удобно в условиях походов и охоты. А петля рычага увеличенного размера позволяет комфортно пользоваться оружием даже в перчатках.

Отмечается, что Savage Arms запланировала выпуск нескольких версий REVEL под разные калибры. Емкость магазина составляет 12 патронов в патроннике .22LR или девять патронов в патроннике .17 HMR или .22 Magnum для моделей Revel и Revel Deluxe.

Сейчас обе модели предлагаются в калибре .22 lr, Revel Classic обойдется в 439 долларов, DLX на сотню долларов дороже.

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