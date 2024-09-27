РФ отримує від Китаю зброю для війни в Україні: на Заході знайшли докази, — The Times

Анонімні чиновники в коментарі журналістам розповіли, що Пекін надає Москві військові БПЛА для випробувань на полі бою в Україні. Угоду уклали минулого року.

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З'явилися явні докази того, що Китай надавав Росії зброю, яку та використовує у війні проти України. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Західні офіційні особи поділилися з журналістами підсумками доповіді, яка вказує на значну ескалацію і допомогу Пекіна для Москви.

У вивченому документі йдеться про те, що одна з компаній Китаю направила в Росію для випробувань низку спеціально розроблених військових безпілотників. Кінцевий їхній пункт призначення знаходиться в Україні, на полі бою.

Анонімний західний чиновник у спілкуванні з журналістами не став розкривати назву китайської компанії, однак зазначив, що угода відбулася ще минулого року. Це є доказом того, продовжує джерело, що "китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

"Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою зростаючу підтримку", — заявив чиновник.

Інсайдери також підтвердили ще одну інформацію, яка з'явилася на початку тижня. Йдеться про те, що Росія створила в Китаї програму з розробки та виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії, які також можуть застосовуватися проти України.

Допомога Китаю для Росії: реакція НАТО

В Альянсі вивчили повідомлення від ЗМІ про те, що Москва може отримувати від Пекіна безпілотники для використання у війні проти України. Це, як заявили в НАТО, викликає "глибоке занепокоєння" і союзники почали проводити консультації з цього приводу.

"Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Китайський уряд зобов'язаний стежити за тим, щоб його компанії не надавали смертоносної допомоги Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не зачіпаючи водночас свої інтереси та репутацію", — йдеться в повідомленні представників Альянсу.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що у Росії є секретна фабрика з виробництва бойових безпілотників у Китаї, писали в Reuters. Дрон "Гарпія" дуже нагадує Shahed, але має кілька відмінних рис.

27 вересня повідомлялося, що Китай анонсував створення платформи для вирішення "кризи" в Україні. За словами глави китайської дипломатії Вана І, нова платформа відкрита для всіх і має бути привітана світовою спільнотою. При цьому вона нібито не націлена на конкуренцію з іншими міжнародними ініціативами