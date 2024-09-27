РФ получает от Китая оружие для войны в Украине: на Западе нашли доказательства, — The Times

Анонимные чиновники в комментарии журналистам рассказали, что Пекин предоставляет Москве военные БПЛА для испытаний на поле боя в Украине. Сделку заключили в прошлом году.

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Появились явные доказательства того, что Китай предоставлял России оружие, которое та использует в войне против Украины. Об этом говорится в материале The Times.

Западные официальные лица поделились с журналистами итогами доклада, который указывает на значительную эскалацию и помощь Пекина для Москвы.

В изученном документе идет речь о том, что одна из компаний Китая направила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников. Конечный их пункт назначения находится в Украине, на поле боя.

Анонимный западный чиновник в общении с журналистами не стал раскрывать название китайской компании, однако отметил, что сделка состоялась еще в прошлом году. Это является доказательством того, продолжает источник, что "китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку", — заявил чиновник.

Инсайдеры также подтвердили еще одну информацию, которая появилась в начале недели. Речь идет о том, что Россия создала в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые также могут применяться против Украины.

Помощь Китая для России: реакция НАТО

В Альянсе изучили сообщения от СМИ о том, что Москва может получать от Пекина беспилотники для использования в войне против Украины. Это, как заявили в НАТО, вызывает "глубокую озабоченность" и союзники начали проводить консультации по этому поводу.

"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержания российской оборонной промышленности. Китайское правительство обязано следить за тем, чтобы его компании не оказывали смертоносной помощи России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не затрагивая при этом свои интересы и репутацию", — говорится в сообщении представителей Альянса.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что у России есть секретная фабрика по производству боевых беспилотников в Китае, писали в Reuters. Дрон "Гарпия" очень напоминает Shahed, но имеет несколько отличительных особенностей.

27 сентября сообщалось, что Китай анонсировал создание платформы для решения "кризиса" в Украине. По словам главы китайской дипломатии Вана И, новая платформа открыта для всех и должна быть поприветствована мировым сообществом. При этом она якобы не нацелена на конкуренцию с другими международными инициативами