Росіянка стверджує, що західний світ розуміє тільки силу, а Росію не любить і тримає за спиною заточку.

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56-річна голова Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе, триразова олімпійська чемпіонка, озвучила свій метод повернути російських лижників на міжнародні змагання. У бесіді з журналістом News колишня спортсменка заявила, що потрібні радикальні заходи.

"Мені здається, якби ми якусь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, вже б усе закінчилося, нас би вже всюди пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом триває століттями", — сказала вона.

Ліжниця на повному серйозі пропонує бомбити країну НАТО

Вяльбе впевнена, що Росію ніколи не любили, а тільки робили вигляд, тримаючи за спиною "заточку":

"Я люблю, коли наша країна сильна і, напевно, наша сила дратує весь світ".

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відсторонила російських і білоруських спортсменів від участі в змаганнях під своєю егідою в березні 2022 року через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Водночас членство національних асоціацій обох країн припинено не було.

Вяльбе не вперше просуває таку риторику. У травні 2024-го вона вже виступала за те, щоб Путін, який, за її словами, "втомився від підлості, брехні, від західних політиків", вдарив своєю армією по Європі й особливо по Великій Британії.

Вяльбе всіляко демонструє любов до Путіна Фото: elenavalbe/instagram

"Я б уже давно натиснула на всі кнопки, на які тільки можливо, щоб просто центром Лондона вже щось проїхалося, і всі нарешті сіли й сиділи тихо", — наголосила екс-лижниця. Вона навіть пообіцяла піти і в партизани, і в атаку, і куди завгодно, якщо знадобиться.

В одному зі своїх інтерв'ю Вяльбе переконувала, що Україна — це "плацдарм", щоб знищити Росію. Вона наголосила, що впевнена в перемозі своєї країни і в тому, що "переможця судити ніхто не буде", а також додала, що всі люди "розуміють тільки силу" і що сильних "люблять і поважають".

Вона впевнена, що проти РФ воює колективний Захід, але "нічого цього насправді боятися не треба".

Раніше Фокус писав, що українські FPV-дрони тричі атакували машину російського воєнкора Володимира Романова в Курській області. Воєнкор сидів у машині і чув, як над кабіною проносяться безпілотники з вибухівкою.