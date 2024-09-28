"Нас бы уже всюду пустили": главная лыжница России предложила бомбить Лондон (видео)

Россиянка утверждает, что западный мир понимает только силу, а Россию не любит и держит за спиой заточку.

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56-летняя глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, озвучила свой метод вернуть российских лыжников на международные соревнования. В беседе с журналистом News бывшая спортсменка заявила, что нужны радикальные меры.

"Мне кажется, если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками", – сказала она.

Ліжница на полном серьезе предлагает бомбить страну НАТО

Вяльбе уверена, что Россию никогда не любили, а только делали вид, держа за спиной "заточку":

"Я люблю, когда наша страна сильная и, наверное, наша сила раздражает весь мир".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. При этом членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.

Вяльбе не впервые продвигает такую риторику. В мае 2024-го она уже выступала за то, чтобы Путин, который, по ее словам, "устал от подлости, вранья, от западных политиков", ударил своей армией по Европе и особенно по Великобритании.

Вяльбе всячески демонстрирует любовь к Путину Фото: elenavalbe/instagram

"Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось, и все наконец-то сели и сидели тихо", – подчеркнула экс-лыжница. Она даже пообещала пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно, если понадобится.

В одном из своих интервью Вяльбе убеждала, что Украина – это "плацдарм", чтобы уничтожить Россию. Она подчеркнула, что уверена в победе своей страны и в том, что "победителя судить никто не будет", а также добавила, что все люди "понимают только силу" и что сильных "любят и уважают".

Она уверена, что против РФ воюет коллективный Запад, но "ничего этого на самом деле бояться не надо".

Ранее Фокус писал, что украинские FPV-дроны трижды атаковали машину российского военкора Владимира Романова в Курской области. Военкор сидел в машине и слышал, как над кабиной проносятся беспилотники со взрывчаткой.