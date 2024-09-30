200 лежать на дорогах, евакуації немає: "Осман" розповів про важке становище у Вугледарі

Зі слів військовослужбовця Станіслава Бунятова, він передав слова бійця 72-ї бригади й допускає, що за опублікований пост його "викличуть на розмову". Повідомляється, що піша дорога з Вугледара прострілюється з мінометів і ствольної артилерії. Дрони противника контролюють весь маршрут.

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У Вугледарі зберігається важке становище. Йде штурм із трьох сторін: Водяне, Пречистівка, Павлівка. Російські війська пробралися в південну і західну частини міста, де йдуть важкі бої. Про це повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним "Осман" із посиланням на бійця 72-ї ОМБр.

Автор публікації припускає, що за цей пост його "викличуть на розмову", але все ж на кону життя бійців, і він не міг не розповісти про становище в місті.

"Ситуація у Вугледарі, м'яко кажучи, важка. Якщо раніше я сумнівався в тому, що його можна довести до такого стану, то зараз сумніви розвіялися", — йдеться в публікації.

Повідомляють, що піша дорога добре прострілюється з мінометів і ствольної артилерії, багато дронів противника — FPV і звичайних розвідників зі скидами, які контролюють уже весь шлях.

Скріншот поста про становище у Вугледарі Скріншот поста про становище у Вугледарі

"У середньому якщо з міста виходить людей 10 групами, доходять до н.п. ***** 4-6. Командування обіцяє ротацію вже тиждень, але постійно відтягують через зовнішні зміни й кажуть триматися. Евакуації немає взагалі, тому що БМП навіть не встигають доїхати до Вугледара, по них відразу працюють, дуже багато важких 300, яких винести пішки під дронами нереально, також безліч 200 лежать просто на дорогах", — ідеться в публікації.

Зазначається також, що продовольство, БК і паливо закінчуються. Єдиний можливий спосіб відступу — "планомірно залишати позиції й поступово, з боями, виходити хоча б тим, хто може це зробити".

"Якщо командування 72 ОМБр реагує тільки через розголос, то такі пости, що деморалізують, тільки їхня провина", — повідомляють у пості.

Нагадаємо, що, за даними ISW, ЗСУ просунулися в Глушківському районі Курської області, ЗС РФ просуваються біля Покровська і Торецька.

Також повідомлялося, що Росія збільшує витрати на оборону і секретні статті.