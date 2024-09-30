200 лежат на дорогах, эвакуации нет: "Осман" рассказал о тяжелом положении в Угледаре

Со слов военнослужащего Станислава Бунятова, он передал слова бойца 72-й бригады и допускает, что за опубликованный пост его "вызовут на разговор". Сообщается, что пешая дорога из Угледара простреливается из минометов и ствольной артиллерии. Дроны противника контролируют весь маршрут.

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В Угледаре сохраняется тяжелое положение. Идет штурм идет с трех сторон: Водяное, Пречистовка, Павловка. Российские войска пробрались в южную и западную части города, где идут тяжелые бои. Об этом сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" со ссылкой на бойца 72-й ОМБр.

Автор публикации допускает, что за этот пост его "вызовут на разговор", но все же на кону жизни бойцов, и он не мог не рассказать о положении в городе.

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, тяжелая. Если раньше я сомневался в том, что его можно довести до такого состояния, то сейчас сомнения развеялись", — говорится в публикации.

Сообщается, что пешая дорога хорошо простреливается из минометов и ствольной артиллерии, много дронов противника — FPV и обычных розведчиков со сбросами, которые контролируют уже весь путь.

Скриншот поста о положении в Угледаре Скриншот поста о положении в Угледаре

"В среднем если из города выходит человек 10 группами, доходят к н.п ***** 4-6. Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивают из-за внешних изменений и говорят держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжелых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам", — говорится в публикации.

Отмечается также, что продовольствие, БК и топливо на исходе. Единственный возможный способ отступления — "планомерно оставлять позиции и постепенно, с боями, выходить хотя бы тем, кто может это сделать".

"Если командование 72 ОМБр реагирует только из-за огласки, то такие деморализующие посты только их вина", — сообщается в посте.

Напомним, что, по данным ISW, ВСУ продвинулись в Глушковском районе Курской области, ВС РФ продвигаются возле Покровска и Торецка.

Также сообщалось, что Россия увеличивает расходы на оборону и секретные статьи.