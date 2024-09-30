"Ризики набагато більші": аналітик відповів, чи потрібно ЗСУ утримувати Вугледар (карта)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, попри повідомлення західних ЗМІ, 72-га бригада продовжує перебувати в місті на Донбасі й утримує оборону. При цьому існує ймовірність, що їм доведеться звідти відійти в майбутньому.

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Попри дії з боку російських окупантів, Сили оборони продовжують утримувати Вугледар на Донеччині під своїм контролем. При цьому існують певні ризики. Про це детальніше розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, 72-га бригада, яка наразі виконує бойову роботу в районі Вугледара, перебуває в критичних умовах, проте тримає цю ділянку фронту. Попри повідомлення від західних ЗМІ, які повідомляли про вихід підрозділу з міста, воно все ще перебуває під контролем України. Бойові зіткнення тривають.

"У надзвичайно критичних умовах 72-га бригада тримає цю ділянку фронту. Головні виклики там зараз у тому, що ворог зі сходу та заходу намагається проводити флангові оточення. Під головними ризиками — дорога від Богоявленки до Вугледара, яка є однією з базових артерій забезпечення нашого плацдарму. Наразі від Богоявленки до шахт, які були захоплені в зоні Водяного, понад 1 км, що дає змогу ворогу тримати під вогневим контролем цю лінію забезпечення. Це якраз створює суттєві ризики для ведення бойових дій нашою бригадою", — заявив Сергій Згурець.

Аналітик розповів про ризики боїв за Вугледар Фото: DeepStateMAP

При цьому, експерти сходяться на думці, каже аналітик, що українським підрозділам краще відступити з цієї ділянки фронту, але бойові дії там тривають. А ось закордонні журналісти починають писати, що Вугледар можна утримувати, але якщо там буде забезпечена стабільна логістика для українських захисників.

"Думаю, що ризики набагато більші, тому треба все-таки цю оборону поступово згортати і далі відсуватися на інші лінії оборони. Це прекрасно розуміє наш Генштаб, але на багатьох ділянках фронту, де б ми не стикалися з подібними ситуаціями, бачимо, що наші воїни тримають оборону до останнього", — підсумував Сергій Згурець.

У Генштабі писали, що за останню добу на цьому напрямку Донбасу вдалося відбити 17 штурмових атак з боку ЗС РФ.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що Росія може захопити Вугледар, але ціною життя тисяч солдатів, писали в Forbes. Журналісти зазначили, що за 2 роки боїв у Вугледарі ЗСУ знищили приблизно дві бригади техніки — тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення на територію України.