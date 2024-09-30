"Риски гораздо больше": аналитик ответил, нужно ли ВСУ удерживать Угледар (карта)

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, несмотря на сообщения западных СМИ, 72-я бригада продолжает находиться в городе на Донбассе и удерживает оборону. При этом существует вероятность, что им придется оттуда отойти в будущем.

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Несмотря на действия со стороны российских оккупантов, Силы обороны продолжают удерживать Угледар в Донецкой области под своим контролем. При этом существуют определенные риски. Об этом детальнее рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, 72-я бригада, которая сейчас выполняет боевую работу в районе Угледара, находится в критических условиях, однако держит этот участок фронта. Несмотря на сообщения от западных СМИ, которые сообщали о выходе подразделения из города, он все еще находится под контролем Украины. Боестолкновения продолжаются.

"В чрезвычайно критических условиях 72-я бригада держит этот участок фронта. Главные вызовы там сейчас в том, что враг с востока и запада пытается проводить фланговые окружения. Под главными рисками — дорога от Богоявленки до Угледара, которая является одной из базовых артерий обеспечения нашего плацдарма. Сейчас от Богоявленки до шахт, которые были захвачены в зоне Водяного, более 1 км, что позволяет врагу держать под огневым контролем эту линию обеспечения. Это как раз создает существенные риски для ведения боевых действий нашей бригадой", — заявил Сергей Згурец.

Аналитик рассказал о рисках боев за Угледар Фото: DeepStateMAP

При этом, эксперты сходятся во мнении, говорит аналитик, что украинским подразделениям лучше отступить с этого участка фронта, но боевые действия там продолжаются. А вот заграничные журналисты начинают писать, что Угледар можно удерживать, но если там будет обеспечена стабильная логистика для украинских защитников.

"Думаю, что риски гораздо больше, поэтому надо все-таки эту оборону постепенно сворачивать и дальше отодвигаться на другие линии обороны. Это прекрасно понимает наш Генштаб, но на многих участках фронта, где бы мы ни сталкивались с подобными ситуациями, видим, что наши воины держат оборону до последнего", — подытожил Сергей Згурец.

В Генштабе писали, что за последние сутки на этом направлении Донбасса удалось отбить 17 штурмовых атак со стороны ВС РФ.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что Россия может захватить Угледар, но ценой жизни тысяч солдат, писали в Forbes. Журналисты отметили, что за 2 года боев в Угледаре ВСУ уничтожили примерно две бригады техники — то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.