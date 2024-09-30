Китайці поліпшили "секретну" САУ PLZ-05 і провели випробування нової модифікації (відео)

Експерти припустили, що самохідка PLZ-05 має безлюдну вежу, яка об'єднує автоматичну систему заряджання і сховище боєприпасів. Крім того, установка отримала захисні екрани від безпілотників.

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На останніх навчаннях Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у пустелі Гобі були зафіксовані зміни в конструкції 155-мм самохідної гаубиці PLZ-05. Фотографії, розміщені аналітиком Ісусом Романом, показують значні удосконалення, включно з так званим "мангалом", що став популярним під час конфлікту в Україні.

Фотографії з навчань були зроблені під час тренувань 76-ї артилерійської бригади, що входить до Західного командування НВАК. Цей підрозділ, який базується на заході Китаю, виконує ключову роль в охороні кордонів з Індією та іншими сусідніми країнами. Бригада активно модернізує своє озброєння, включно з передовими артилерійськими системами, як-от PLZ-05, і веде підготовку з адаптації до нових загроз — гібридна війна і тероризм.

Удосконалення та можливості PLZ-05

Як зазначили оглядачі, Bulgarian Military нововведення у вигляді металевих клітин тепер захищає весь купол самохідної гаубиці, що вимагало значних додаткових матеріалів через великі розміри вежі. Ця зміна спрямована на підвищення захищеності техніки від загроз, таких як безпілотники й протитанкові ракети, що особливо актуально в сучасних конфліктах.

Китайська САУ PLZ-05 Фото: X (Twitter)

Китайська САУ PLZ-05 Фото: X (Twitter)

PLZ-05, розроблена 2005 року, являє собою китайську самохідну гаубицю, оснащену 155-мм гарматою з автоматичною системою заряджання. Система може використовувати як звичайні, так і керовані боєприпаси. Максимальна дальність стрільби досягає 30 кілометрів для звичайних снарядів і понад 40 кілометрів — для керованих. Гаубиця також оснащена системами спостереження і наведення, що дає змогу ефективно уражати цілі в різних умовах.

За словами аналітиків Army Recognition, про САУ PLZ-05B відомо небагато. Система, ймовірно, може мати безлюдну вежу, схожу на російську самохідну гаубицю 2С35 "Коаліція-СВ". Хоча це підвищує виживання екіпажу, це призводить до збільшення башти, що є невеликим недоліком для самохідної гаубиці із заднім розташуванням, яка в основному використовується для дальньої вогневої підтримки. Безлюдна вежа об'єднує автоматичну систему заряджання і сховище боєприпасів усередині вежі, забезпечуючи ізоляцію екіпажу і підвищену безпеку.

Модернізовані системи: PLZ-07 і Type 06

Експерти зазначають, що хоча PLZ-05 залишається потужною артилерійською системою, сучасні моделі, такі як PLZ-07 і Type 06, перевершують її за низкою характеристик. PLZ-07, що надійшла на озброєння 2011 року, має поліпшену точність і збільшену дальність стрільби, що досягає 40 кілометрів. Type 06, розроблена для бойових операцій з особливими умовами, оснащена передовими системами управління вогнем і навігації, що підвищує її бойову ефективність навіть на великих відстанях.

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Нагадаємо, в лютому китайська компанія Norinco, яка спеціалізується на виробництві наземних збройових систем, представила новий тип гаубиці, що встановлюється на вантажний автомобіль. Нова САУ складається з широко поширеного у НВАК гармату PLC-181 і вежі самохідної гаубиці SH16.