Китайцы улучшили "секретную" САУ PLZ-05 и провели испытания новой модификации (видео)

Эксперты предположили, что самоходка PLZ-05 имеет необитаемую башню, которая объединяет автоматическую систему заряжания и хранилище боеприпасов. Кроме того, установка получила защитные экраны от беспилотников.

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На последних учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пустыне Гоби были зафиксированы изменения в конструкции 155-мм самоходной гаубицы PLZ-05. Фотографии, размещенные аналитиком Иисусом Романом, показывают значительные усовершенствования, включая так называемый "мангал", ставшим популярным в ходе конфликта в Украине.

Фотографии с учений были сделаны во время тренировок 76-й артиллерийской бригады, входящей в Западное командование НОАК. Это подразделение, которое базируется на западе Китая, выполняет ключевую роль в охране границ с Индией и другими соседними странами. Бригада активно модернизирует свое вооружение, включая передовые артиллерийские системы, такие как PLZ-05, и ведет подготовку по адаптации к новым угрозам — гибридная война и терроризм.

Усовершенствования и возможности PLZ-05

Как отметили обозреватели, Bulgarian Military нововведение в виде металлических клеток теперь защищает весь купол самоходной гаубицы, что потребовало значительных дополнительных материалов из-за больших размеров башни. Это изменение направлено на повышение защищенности техники от угроз, таких как беспилотники и противотанковые ракеты, что особенно актуально в современных конфликтах.

Китайская САУ PLZ-05 Фото: X (Twitter)

Китайская САУ PLZ-05 Фото: X (Twitter)

PLZ-05, разработанная в 2005 году, представляет собой китайскую самоходную гаубицу, оснащенную 155-мм орудием с автоматической системой заряжания. Система может использовать как обычные, так и управляемые боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы достигает 30 километров для обычных снарядов и более 40 километров — для управляемых. Гаубица также оснащена системами наблюдения и наведения, что позволяет эффективно поражать цели в различных условиях.

По словам аналитиков Army Recognition, о САУ PLZ-05B известно немного. Система, вероятно, может иметь необитаемую башню, похожую на российскую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ". Хотя это повышает выживаемость экипажа, это приводит к увеличению башни, что является небольшим недостатком для самоходной гаубицы с задним расположением, в основном используемой для дальней огневой поддержки. Необитаемая башня объединяет автоматическую систему заряжания и хранилище боеприпасов внутри башни, обеспечивая изоляцию экипажа и повышенную безопасность.

Модернизированные системы: PLZ-07 и Type 06

Эксперты отмечают, что хотя PLZ-05 остается мощной артиллерийской системой, современные модели, такие как PLZ-07 и Type 06, превосходят ее по ряду характеристик. PLZ-07, поступившая на вооружение в 2011 году, обладает улучшенной точностью и увеличенной дальностью стрельбы, достигающей 40 километров. Type 06, разработанная для боевых операций с особенными условиями, оснащена передовыми системами управления огнем и навигации, что повышает ее боевую эффективность даже на больших расстояниях.

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Напомним, в феврале китайская компания Norinco, которая специализируется на производстве наземных оружейных систем, представила новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовой автомобиль. Новая САУ состоит из широко распространенного в НОАК орудия PLC-181 и башни самоходной гаубицы SH16.