Росіяни наплели маскувальних сіток для ЗС РФ, а литовські митники віддали ЗСУ: подробиці

Маскувальні сітки прямували у поїзді "Калінінград — Москва". Митники під час огляду виявили в поштовому вагоні 7 посилок, які містили 22 маскувальні сітки.

Related video

У Литві місцеві митники вилучили маскувальні сітки, які жителі Калінінграду передали для ЗС РФ. Їх передадуть ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбу литовської митниці.

Так, співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби Литви вилучили маскувальні сітки, які прямували у поїзді "Калінінград — Москва". Митники залізничного поста "Кібартай" під час огляду пасажирського поїзда виявили в поштовому вагоні 7 поштових посилок, які містили 22 маскувальні сітки. Посилки прямували до Бєлгородськой області РФ.

За день після цього ще одне відправлення з двома камуфляжними сітками було виявлено під час огляду транзитного поїзда "Калінінград — Москва" на залізничному посту "Кібартай".

На думку литовських митників, камуфляжні сітки призначалися для ЗС РФ, які воюють проти України.

За фактом вилучення розпочато розслідування. Конфісковані товари литовська митниця передасть як допомогу Україні.

Нагадаємо, що 29 вересня стало відомо, що на війні в Україні загинув колишній український артист балету Клайпедського державного музичного театру в Литві Артем Колбасинський. 22-річний хлопець після початку повномасштабного вторгнення покинув роботу, повернувся в Україну і вступив до Сил оборони.