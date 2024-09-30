Россияне наплели маскировочных сеток для ВС РФ, а литовские таможенники передадут их ВСУ: подробности

Маскировочные сетки следовали в поезде "Калининград — Москва". Таможенники во время досмотра обнаружили в почтовом вагоне 7 посылок, которые содержали 22 маскировочные сетки.

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В Литве местные таможенники изъяли маскировочные сетки, которые жители Калининграда передали для ВС РФ. Их передадут ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе литовской таможни.

Так, сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы Литвы изъяли маскировочные сетки, которые следовали в поезде "Калининград — Москва". Таможенники железнодорожного поста "Кибартай" при осмотре пассажирского поезда обнаружили в почтовом вагоне 7 почтовых посылок, которые содержали 22 маскировочные сетки. Посылки направлялись в Белгородскую область РФ.

Через день после этого еще одно отправление с двумя камуфляжными сетками было обнаружено при досмотре транзитного поезда "Калининград — Москва" на железнодорожном посту "Кибартай".

По мнению литовских таможенников, камуфляжные сетки предназначались для ВС РФ, которые воюют против Украины.

По факту изъятия начато расследование. Конфискованные товары литовская таможня передаст в качестве помощи Украине.

Напомним, что 29 сентября стало известно, что на войне в Украине погиб бывший украинский артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. 22-летний парень после начала полномасштабного вторжения покинул работу, вернулся в Украину и вступил в Силы обороны.