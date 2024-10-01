В Україні вперше достиг урожай бавовнику, який висадили для виробництва пороху

У Мінагрополітики заявили, що урожай збиратимуть поступово й передаватимуть на експертизу до Міноборони та Мінстратегпрому. Лабораторії мають визначити придатність волокна до виготовлення пороху.

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На півдні України достиг перший експериментальний врожай спеціальних сортів бавовнику, який планують використовувати для виробництва артилерійського пороху. Про це інформує "Економічна правда".

Це невеликі експериментальні площі на Одещині розміром кілька десятків соток, на яких навесні в межах урядової ініціативи щодо вирощування сировини для боєприпасів було засіяно п'ять імпортних сортів.

Найкращу врожайність бавовна вона має у країнах Середньої Азії, де значно тепліший клімат. В Україні бавовну вирощували в Криму та в Херсонській області.

За даними Міністерства аграрної політики, експеримент вже дав перші результати: на рослинах сформувалися та розкрилися перші коробочки з бавовною, що свідчить про можливість вирощування цієї культури в умовах українського клімату. Як зазначив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак, з високою ймовірністю у 99% бавовник можна вирощувати в Україні.

Урожай збиратимуть поступово, щоб у різних фазах дозрівання передати його на експертизу до Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості. Лабораторії мають оцінити придатність волокна для виготовлення пороху, який використовується в дальній артилерії. Для цього довжина волокна має становити до 0,15 мм.

Наразі вирощування бавовника розглядається як екологічний експеримент, а не промисловий проєкт. Попередні оцінки Міністерства агрополітики свідчать про те, що в Україні потенційно можна засіяти до 10 тисяч гектарів бавовни. Проте поки що немає впевненості, що рослина зможе адаптуватися в інших регіонах країни, а аномальна спека 2024 року ставить під питання стабільність врожаю в наступні роки.

Окрім того, для повноцінного виробництва нітроцелюлози — основного компонента артилерійського пороху — необхідно створити складну інфраструктуру, що коштуватиме сотні мільйонів доларів. За словами директора "Укроборонпрому" Юрія Бельбаса, за останні три роки тільки одна західна компанія пропонувала побудувати завод із переробки нітроцелюлози на порох, здатний виробляти 600 тонн пороху на рік, що забезпечить виготовлення 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів.

Нагадаємо, 6 травня тодішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна відновила власне виробництво артилерійських снарядів.

23 вересня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2024 році частка вітчизняних снарядів збільшилася до 41%, хоча у 2023-му вона не перевищувала 18%.