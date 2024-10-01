В Украине впервые созрел урожай хлопчатника, который высадили для производства пороха

В Минагрополитики заявили, что урожай будут собирать постепенно и передавать на экспертизу в Минобороны и Минстратегпром. Лаборатории должны определить пригодность волокна к изготовлению пороха.

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На юге Украины созрел первый экспериментальный урожай специальных сортов хлопчатника, который планируют использовать для производства артиллерийского пороха. Об этом информирует "Экономическая правда".

Это небольшие экспериментальные площади в Одесской области размером несколько десятков соток, на которых весной в рамках правительственной инициативы по выращиванию сырья для боеприпасов было засеяно пять импортных сортов.

Лучшую урожайность хлопок имеет в странах Средней Азии, где климат значительно теплее. В Украине хлопок выращивали в Крыму и в Херсонской области.

По данным Министерства аграрной политики, эксперимент уже дал первые результаты: на растениях сформировались и раскрылись первые коробочки с хлопком, что свидетельствует о возможности выращивания этой культуры в условиях украинского климата. Как отметил директор департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак, с высокой вероятностью в 99% хлопчатник можно выращивать в Украине.

Урожай будут собирать постепенно, чтобы в разных фазах созревания передать его на экспертизу в Министерство обороны и Министерство стратегической промышленности. Лаборатории должны оценить пригодность волокна для изготовления пороха, который используется в дальней артиллерии. Для этого длина волокна должна составлять до 0,15 мм.

Сейчас выращивание хлопчатника рассматривается как экологический эксперимент, а не промышленный проект. Предварительные оценки Министерства агрополитики свидетельствуют о том, что в Украине потенциально можно засеять до 10 тысяч гектаров хлопка. Однако пока нет уверенности, что растение сможет адаптироваться в других регионах страны, и аномальная жара 2024 года ставит под вопрос стабильность урожая в последующие годы.

Кроме того, для полноценного производства нитроцеллюлозы — основного компонента артиллерийского пороха — необходимо создать сложную инфраструктуру, что будет стоить сотни миллионов долларов. По словам директора "Укроборонпрома" Юрия Бельбаса, за последние три года только одна западная компания предлагала построить завод по переработке нитроцеллюлозы в порох, способный производить 600 тонн пороха в год, что обеспечит изготовление 160 тысяч 122-миллиметровых боеприпасов.

Напомним, 6 мая тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина возобновила собственное производство артиллерийских снарядов.

23 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2024 году доля отечественных снарядов увеличилась до 41%, хотя в 2023-м она не превышала 18%.