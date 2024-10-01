Був соратником Киви, а потім проривав кордон із РФ: Героєм України став комбат 225 ОШБ Ширяєв

Капітан Олег Ширяєв командує 225 окремим штурмовим батальйоном ЗСУ, який бере активну участь в операції в Курській області.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України капітану ЗСУ Олегу Ширяєву, а також нагородив його орденом "Золота Зірка". Про це йдеться у відповідному указі №669 глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ШИРЯЄВУ Олегу Вікторовичу — капітану", — сказано в указі.

Олегу Ширяєву присвоїли звання Героя України Фото: Скриншот

Як пише Media port, Олег Ширяєв із Харкова брав участь в АТО. Зараз же він командує 225 окремим штурмовим батальйоном, який воює в Курській області РФ, про що сам Ширяєв натякав на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Олег Ширяєв також був куратором організації "Патріоти — За життя" ліквідованого в РФ колишнього нардепа Іллі Киви. 2021 року СБУ повідомила йому про підозру Ширяєму, пишуть "Ґрати". Так, йому інкримінували нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство із застосуванням зброї. Тоді спецслужби вважали, що Ширяєв та інші учасники організації скоїли напад із ножем і кастетом на свого ідеологічного опонента — імовірно, учасника суспільно-політичного руху "Азов". Метою такого нападу, за версією спецслужби, було викликати відповідну реакцію з боку націоналістичних організацій.

У 2022 році став на захист Харківської області. Воював на посаді командира роти у 228 батальйоні 127 ОБрТРО, за що був нагороджений Зеленським орденом "За мужність" III ступеня.

Раніше повідомлялося, що у 225-му ОШБ розповіли, хто одним із перших зайшов на окуповані з 2014 року території на Донбасі. Так, Зеленський нагородив військовослужбовців 225-го окремого штурмового батальйону. Серед них — 27-річний Микита Каляєв, який поблизу Горлівки знищив шістьох російських окупантів.