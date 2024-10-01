Был соратником Кивы, а потом прорывал границу с РФ: Героем Украины стал комбат 225 ОШБ Ширяев

Капитан Олег Ширяев командует 225 отдельным штурмовым батальоном ВСУ, который принимает активное участие в операции в Курской области.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины капитану ВСУ Олегу Ширяеву, а также наградил его орденом "Золота Зірка". Об этом сказано в соответствующем указе №669 главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" ШИРЯЕВУ Олегу Викторовичу — капитану", — сказано в указе.

Олегу Ширяеву присвоили звание Героя Украины Фото: Скриншот

Как пишет Media port, Олег Ширяев из Харькова принимал участие в АТО. Сейчас же он командует 225 отдельным штурмовым батальоном, который воюет в Курской области РФ, о чем сам Ширяев намекал на своей странице в Instagram.

Отметим, что Олег Ширяев также был куратором организации "Патриоты — За жизнь" ликвидированного в РФ бывшего нардепа Ильи Кивы. В 2021 году СБУ сообщила ему о подозрении Ширяему, пишут "Ґрати". Так, ему инкриминировали нанесение умышленных тяжких телесных повреждений и хулиганство с применением оружия. Тогда спецслужбы считали, что Ширяев и другие участники организации совершили нападение с ножом и кастетом на своего идеологического оппонента — вероятно, участника общественно-политического движения "Азов". Целью такого нападения, по версии спецслужбы, было вызвать ответную реакцию со стороны националистических организаций.

В 2022 году встал на защиту Харьковской области. Воевал в должности командира роты в 228 батальоне 127 ОБрТРО, за что был награжден Зеленским орденом "За мужество" III степени.

Ранее сообщалось, что в 225-м ОШБ рассказали, кто одним из первых зашел на оккупированные с 2014 года территории на Донбассе. Так, Зеленский наградил военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона. Среди них — 27-летний Никита Каляев, который вблизи Горловки уничтожил шестерых российских оккупантов.