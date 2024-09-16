Владимир Зеленский наградил мужа актрисы Наталки Денисенко орденом "За заслуги"

Муж актрисы с первых дней войны в Украине стал на защиту Родины. Пара в браке уже 7 лет, из которых 2,5 Андрей находится на войне.

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39-летний украинский актер Андрей Фединчик, который сегодня защищает Украину на фронте, известный ролями в проектах "Круты 1918", "Клан Ювелиров", "Папаньки", "Худшая подруга" и другие, получил государственную награду от Президента Украины Владимира Зеленского. Радостной вестью у себя на странице в Инстаграм поделилась его жена, тоже актриса Наталья Денисенко.

Она опубликовала архивное видео с совместной фотосессии с мужем под которым написала, что в честь Дня кино, ее мужа наградили орденом "За заслуги" ||| степени.

"Меня всегда удивляло это сочетание большой силы и скромности моего мужа! Он никогда не напишет об этом в соцсетях... Это именно тот человек, который ничего не будет делать "на показ", искренний и очень справедливый! Не перестаю гордиться тобой Андрей Фединчик. Люблю", — написала актриса.

Как оказалось, награду актер получил в соответствии с указом Президента Украины №629/2024 в котором отметили деятелей культуры за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино.

Известно, что Орден "За заслуги" 3-й степени — это награда, которая присуждается за выдающийся вклад и достижения в различных сферах страны. Он предназначен для признания людей, которые сделали значительный вклад в свои общины или нацию в целом.

Заметим, Андрей Фединчик с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольно стал на защиту Родины. Так уже в течение 2,5 лет актер выполняет боевые задачи вместе с другими защитниками и защитницами Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Денисенко впервые рассказала о романе с Тарасом Цимбалюком.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталка Денисенко ответила на обвинения в краже идеи курса.