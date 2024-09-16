Володимир Зеленський нагородив чоловіка акторки Наталки Денисенко орденом "За заслуги"

Чоловік акторки з перших днів війни в Україні став на захист Батьківщини. Пара у шлюбі вже 7 років, з яких 2,5 Андрій знаходиться на війні.

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39-річний український актор Андрій Федінчик, який сьогодні захищає Україну на фронті, відомий ролями в проєктах "Крути 1918", "Клан Ювелірів", "Папаньки", "Найгірша подруга" та інші, отримав державну нагороду від Президента України Володимира Зеленського. Радісною звісткою у себе на сторінці в Інстаграм поділилася його дружина, теж акторка Наталка Денисенко.

Вона опублікувала архівне відео зі спільної фотосесії з чоловіком під яким написала, що в честь Дня кіно, її чоловіка нагородили орденом "За заслуги" ||| ступеня.

"Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах… Це саме та людина, яка нічого не робитиме "на показ", щира і дуже справедлива! Не перестаю пишатися тобою Андрій Федінчик. Кохаю", — написала акторка.

Як виявилося, нагороду актор отримав відповідно до указу Президента України №629/2024 в якому відзначили діячів культури за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Дня українського кіно.

Відомо, що Орден "За заслуги" 3-го ступеня — це нагорода, яка присуджується за видатний внесок і досягнення в різних сферах країни. Він призначений для визнання людей, які зробили значний внесок у свої громади чи націю в цілому.

Зауважимо, Андрій Федінчик з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України добровільно став на захист Батьківщини. Так вже протягом 2,5 років актор виконує бойові завдання разом з іншими захисниками та захисницями України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком.

Крім цього, Фокус писав, що Наталка Денисенко відповіла на звинувачення в крадіжці ідеї курсу.