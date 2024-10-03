Бояться втратити літак: російський Ту-22 через поспіх уразив хибну ціль, — розвідка

Причиною атаки, вважають у британському Міноборони, могла стати застаріла система наведення ракети Х-22, а також поспішні дії російських льотчиків, які хотіли якнайшвидше покинути район після запуску.

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У вересні торгівельне судно MV Aya було уражене ракетою в Чорному морі під час його руху на південь з українського порту в Одесі. За інформацією Міноборони Великої Британії, судно атакував російський бомбардувальник Ту-22М3, який поспіхом випустив протикорабельну ракету Х-22, а удар стався внаслідок помилки прицілювання.

Судно, яке прямувало до Єгипту, перевозило понад 26 тисяч тонн зерна. За наявними даними, російський бомбардувальник Ту-22М3, який виконував у цей момент бойове завдання в районі, запустив ракету по цивільному судну. Однак завдяки щасливому випадку збій у детонації ракети дозволив уникнути катастрофічних пошкоджень судна.

Очевидно, зазначає британська розвідка, MV Aya не було цільовою метою цієї місії. Малоймовірно, що російські військові навмисно атакували торгівельне судно, а причиною атаки могла стати застаріла система наведення ракети Х-22, а також поспішні дії російських льотчиків, які бажали покинути район після запуску, побоюючись українських ракет класу "земля-повітря".

Це підтверджується тим, що Росія з квітня 2024 року діє обережніше в Чорному морі після втрати одного зі своїх бомбардувальників Ту-22.

"Росія регулярно атакує цілі вздовж чорноморського узбережжя України, включно з островом Зміїний, намагаючись порушити експортну діяльність і деградувати будь-які військові активи в цьому районі", — ідеться в повідомленні.

Що стосується озброєння, то Х-22 неодноразово показувала низьку точність і ефективність під час російсько-української війни. Запуск такої надзвукової ракети по помилковій цілі в міжнародних водах не тільки свідчить про технічні проблеми, а й про серйозні упущення в авіаційній практиці Росії, підсумували в британському відомстві.

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Ціни на пшеницю різко зросли після того, як РФ атакувала зерновоз у Чорному морі, — Bloomberg

Нагадаємо, згідно із заявою голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росії не вдасться відновити пошкоджені бомбардувальники Ту-95, Ту-160 і Ту-22 через санкційні обмеження. За його словами, для України вкрай важливо продовжити ураження ворожої стратегічної авіації, адже це в результаті зменшує кількість обстрілів.