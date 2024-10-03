Боятся потерять самолет: российский Ту-22 из-за спешки поразил ложную цель, — разведка

Причиной атаки, считают в британском Минобороны, могла стать устаревшая система наведения ракеты Х-22, а также поспешные действия российских летчиков, которые хотели как можно быстрее покинуть район после запуска.

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В сентябре торговое судно MV Aya было поражено ракетой в Черном море во время его движения на юг из украинского порта в Одессе. По информации Минобороны Великобритании, судно атаковал российский бомбардировщик Ту-22М3, который в спешке выпустил противокорабельную ракету Х-22, а удар произошел в результате ошибки прицеливания.

Судно, которое направлялось в Египет, перевозило более 26 тысяч тонн зерна. По имеющимся данным, российский бомбардировщик Ту-22М3, который выполнявший в этот момент боевую задачу в районе, запустил ракету по гражданскому судну. Однако по счастливой случайности сбой в детонации ракеты позволил избежать катастрофических повреждений судна.

По всей видимости, отмечает британская разведка, MV Aya не являлось целевой целью этой миссии. Маловероятно, что российские военные намеренно атаковали торговое судно, а причиной атаки могла стать устаревшая система наведения ракеты Х-22, а также поспешные действия российских летчиков, желавших покинуть район после запуска, опасаясь украинских ракет класса "земля-воздух".

Это подтверждается тем, что Россия с апреля 2024 года действует осторожнее в Черном море после потери одного из своих бомбардировщиков Ту-22.

"Россия регулярно атакует цели вдоль черноморского побережья Украины, включая остров Змеиный, пытаясь нарушить экспортную деятельность и деградировать любые военные активы в этом районе", — говорится в сообщении.

Что касается вооружения, то Х-22 неоднократно показывала низкую точность и эффективность в ходе российско-украинской войны. Запуск такой сверхзвуковой ракеты по ошибочной цели в международных водах не только свидетельствует о технических проблемах, но и о серьезных упущениях в авиационной практике России, подытожили в британском ведомстве.

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Напомним, согласно заявлению главы Офиса президента Михаила Подоляка, России не удастся восстановить поврежденные бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22 из-за санкционных ограничений. По его словам, для Украины крайне важно продолжить поражение вражеской стратегической авиации, ведь это в результате уменьшает количество обстрелов.