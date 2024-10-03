Американський кореспондент Трей Інгст приєднався до солдатів ЦАХАЛу під час військової операції на півдні Лівану і відвідав тунелі, якими пронизаний весь регіон.

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Після того, як у четвер Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення 15 терористів "Хезболли" під час повітряної і наземної операції на півдні Лівану, кореспондент Fox News Трей Інгст, який супроводжував війська вночі, опублікував кадри, на яких він сам перебуває з солдатами всередині тунелю на півдні Лівану. Примітно, але ці проходи в товщі скель допомагали рити інженери КНДР.

Американський журналіст спустився в тунелі "Хезболли"

"У таких тунелях і кімнатах, як ці, за словами ізраїльтян, вони знаходять іранську зброю, яку спочатку контрабандою переправляли до Сирії, а потім до Південного Лівану", — сказав Інст, ідучи тунелем, що, за його словами, розташований менш ніж за кілометр від ізраїльського кордону. За його словами, солдатам, які йшли попереду нього, доводилося перетинати мінні поля, щоб дістатися до нього.

"Наша війна не з ліванськими громадянами. Наша війна з "Хезболлою", яка після 7 жовтня почала випускати майже 10 000 ракет по ізраїльських громадянах. На відміну від них, ми не націлюємося на цивільних осіб, ми націлюємося на терористичні інфраструктури", — сказав один із солдатів усередині тунелю репортерові.

Що відомо про тунелі "Хезболли"

"Хезболла", ісламістська терористична організація, яка тривалий час користується підтримкою Ірану, за останні два десятиліття створила мережу тунелів загальною протяжністю понад 160 км по всьому Південному Лівану.

Хоча про існування тунелів було відомо впродовж десятиліть, значна роль, яку вони відіграють в озброєнні "Хезболли", знову стала очевидною під час військової операції Ізраїлю в Секторі Гази, де члени ХАМАС використовували тунелі не лише для оперативного переозброєння та маневрування, а й для розміщення заручників, захоплених ХАМАС майже рік тому.

За оцінками, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила близько 80% тунелів ХАМАС, проте тунелі "Хезболли", які здебільшого залишалися недоторканими з початку операції в Газі, вважаються набагато складнішими та "значно більшими", згідно зі звітом дослідницького й освітнього центру "Альма" — некомерційної організації, що досліджує проблеми безпеки Ізраїлю вздовж його північного кордону.

Передбачається, що "Хезболла" почала мінувати свої тунелі після Другої ліванської війни 2006 року в тісній співпраці з Іраном і Північною Кореєю, після того, як Тегеран, як повідомляють, черпав "натхнення" в Пхеньяну і тунелів, які він розробив після Корейської війни.

Тунелі "Хезболли" тягнуться на десятки кілометрів

Іран вважав Північну Корею професійним авторитетом у питаннях побудови тунелів, після того, як КНДР намагалася пробурити проходи через Корейську демілітаризовану зону в спробі військового вторгнення в райони на північ від Сеула, столиці Південної Кореї.

У доповіді йдеться про те, що "Хезболла" під керівництвом Північної Кореї (ці стосунки, можливо, зародилися ще в 1980-х роках) побудувала два типи тунелів на півдні Лівану: "наступальні тунелі та інфраструктурні тунелі".

Наступальні тунелі призначалися для тих самих цілей, що і північнокорейські, і під час операції "Північний щит", що розпочалася в грудні 2018 року, силами ЦАХАЛу було виявлено щонайменше шість тунелів, що ведуть на територію Ізраїлю.

Деякі з тунелів "Хезболли" також здатні вміщати квадроцикли, мотоцикли та інші невеликі транспортні засоби.

Тунелі обладнані підземними командними і контрольними пунктами, складами зброї та постачання, польовими клініками і спеціально відведеними шахтами, що використовуються для запуску ракет усіх типів. Ці шахти приховані та замасковані, і їх неможливо виявити над землею.

Передбачається, що тунелі з'єднують столицю Бейрут, де розташована центральна штаб-квартира "Хезболли", і її логістичну базу в долині Бекаа недалеко від сирійського кордону.

Бейрут Фото: Al Arabiya

Друга серія інфраструктурних тунелів, замінованих "Хезболлою", утворює підземну мережу в південних ліванських селах і біля них, яка встановлює першу і другу лінії оборони проти ізраїльського вторгнення, згідно зі звітом "Альма" — це грандіозний проєкт.

За оцінками, довжина одного з таких тунелів становить близько 50 км, що викликає питання про те, як терористичній організації вдалося побудувати таку складну систему, не зустрівши опору з боку ліванського уряду.

Боаз Шапіра, дослідник з Alma, заявив, що "Хезболла" не тільки користується підтримкою приблизно 40-50% населення Лівану, а й набагато краще фінансується, ніж ліванський уряд, армія, поліція або навіть Тимчасові сили ООН у Лівані, чисельність миротворчих сил яких у Лівані становить приблизно 10 500 осіб, які були введені в країну після війни 2006 року.

Співпраця "Хезболли" з авторитарними країнами, такими як Іран і Північна Корея, давно зробила її серйозною загрозою для Ізраїлю.

Члени "Хезболли" на мітингу Фото: Getty Images

Однак зростаюча міць угруповання в Лівані вивела його на перше місце в списку загроз безпеці Ізраїлю, вважає не тільки Шапіра, а й колишній генерал-майор Армії оборони Ізраїлю Яаков Амідрор.

"Уряд Лівану занадто слабкий, щоб протистояти "Хезболлі". Усі важливі питання вирішує "Хезболла", а не уряд", — каже він.

Передбачається, що в "Хезболлі" налічується до 50 000 терористів, і, за словами Шапіри, сфера її впливу поширилася практично на всі гілки силових структур Лівану.

Нагадаємо, у Вашингтоні вважають, що Кремль може намагатися використовувати події на Близькому Сході у своїх інтересах, серед іншого просувати ініціативи зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки".