Стало відомо, скільки людей зголосилися вступити до "Українського легіону" в Польщі

Спочатку планувалося набрати близько бригади, повідомив міністр національної оборони Польщі Косіняк-Камиш. Однак охочих істотно менше.

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Варшава готова була почати навчання добровольців з України, які живуть у Польщі, вже у вересні, але наразі не вистачає охочих вступити в "Український легіон". Про це, як пише РАР, повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що набір українських добровольців у Польщі тільки починається, хоча держава була готова розпочати навчання з 1 вересня.

"На той момент претендентів було недостатньо. Я розумію, що зараз Україна зробила дії, пов'язані з інформуванням, набором і просуванням цього процесу, тому ми розраховуємо на ефект", — сказав голова Міністерства національної оборони.

Політик зазначив, що спочатку планувалося набрати приблизно бригаду, але поки охочих, за його словами, набагато менше, приблизно 300 осіб.

Водночас заступник міністра Павло Залевський зазначив, що українське консульство в Любліні цього тижня розпочало набір українських добровольців.

"Якщо буде створено першу групу з кількох сотень волонтерів, ми негайно їх навчимо", — сказав він.

Залевський наголосив, що обороноздатність України та стійкість української держави мають вирішальне значення і для безпеки Польщі, тому країна в рамках програми навчання ЄС підготувала понад 20 тисяч українських солдатів.

Крім того, Польща, за його словами, бере участь у міжнародних проєктах, пов'язаних із закупівлею боєприпасів для України.

Міністерство оборони України 3 жовтня повідомило, що на базі Консульства України в Любліні відкрили перший рекрутинговий центр, де одразу діє військово-лікарська комісія (ВЛК).

Підготовка добровольців відбувається на полігоні, наданому польською стороною. Україна гарантує форму і тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку.

Добровольці, як повідомляється, підписують контракт і проходять 35-денне навчання на полігоні. Надалі можливе підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.

Нагадаємо, що в липні в Міноборони України закликали українців у Європі вступати до "Українського легіону". Підрозділ буде оснащено найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що тисячі громадян прагнуть записатися в "Український легіон".