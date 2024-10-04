Стало известно, сколько человек согласились вступить в "Украинский легион" в Польше

Изначально планировалось набрать около бригады, сообщил министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш. Однако желающих существенно меньше.

Related video

Варшава готова была начать обучение добровольцев из Украины, живущих в Польше, уже в сентябре, но пока не хватает желающих вступить в "украинский легион". Об этом, как пишет РАР, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что набор украинских добровольцев в Польше только начинается, хотя государство было готово приступить к обучению с 1 сентября.

"На тот момент претендентов было недостаточно. Я понимаю, что сейчас Украина предприняла действия, связанные с информированием, набором и продвижением этого процесса, поэтому мы рассчитываем на эффект", — сказал глава Министерства национальной обороны.

Политик отметил, что изначально планировалось набрать примерно бригаду, но пока желающих, по его словам, гораздо меньше, около 300 человек.

В то же время заместитель министра Павел Залевский отметил, что украинское консульство в Люблине на этой неделе начало набор украинских добровольцев.

"Если будет создана первая группа из нескольких сотен волонтеров, мы немедленно их обучим", — сказал он.

Залевский подчеркнул, что обороноспособность Украины и устойчивость украинского государства имеют решающее значение и для безопасности Польши, поэтому страна в рамках программы обучения ЕС подготовила более 20 тысяч украинских солдат.

Кроме того, Польша, по его словам, участвует в международных проектах, связанных с закупкой боеприпасов для Украины.

Министерство обороны Украины 3 октября сообщило, что на базе Консульства Украины в Люблине открылся первый рекрутинговый центр, где сразу действует военно-врачебная комиссия (ВВК).

Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша – вооружение и технику.

Добровольцы, как сообщается, подписывают контракт и проходят 35-дневное обучение на полигоне. В дальнейшем возможно повышение квалификации на базах НАТО в Европе.

Напомним, что в июле в Минобороны Украины призвали украинцев в Европе вступать в "Украинский легион". Подразделение будет оснащено лучшим оборудованием от украинских международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что тысячи граждан стремятся записаться в "Украинский легион".