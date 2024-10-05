20-годинна комендантська година та зачинені банки: у Костянтинівці посилять обмеження, — МВА

За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Горбунова, противник не припиняє атакувати місто на Донбасі, і лінія фронту розташована всього за 10 кілометрів від нього. У зв'язку з цим і було вжито нових заходів безпеки.

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Російські окупанти продовжують тероризувати Донеччину і від дій противника потерпає, зокрема, й Костянтинівка. У місті запроваджують 20-годинну комендантську годину. Про це писав начальник МВА Сергій Горбунов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нові обмеження для населення почнуть діяти вже 7 жовтня. Посилена комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00. До цього вона діяла з 17:00 до 09:00.

Начальник місцевої військової адміністрації Сергій Горбунов зазначив, що ЗС РФ щодня атакують місто, де залишаються 18 тисяч мешканців, а фронт розташовується всього за 10 кілометрів, тому й довелося посилити заходи безпеки.

"Костянтинівська громада належить до переліку територіальних громад, розташованих у районі проведення активних бойових дій. Щодня населені пункти нашої громади перебувають у зоні високого ризику обстрілів з боку російських окупантів. У громаді триває обов'язкова евакуація сімей із дітьми", — писав Сергій Горбунов.

Напередодні начальник міської військової адміністрації писав, що поки що в місті працюють банкомати ПриватБанку, "Ощадбанку". Також гроші можна отримати в місцевих відділеннях, які працюватимуть ще кілька днів.

"З 07.10.2024 відділення ПриватБанку припиняє свою роботу в м. Костянтинівці. Найближче відділення ПриватБанку в м. Дружківка. Працюють відділення Укрпошти", — писав Сергій Горбунов.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що РФ хоче захопити ще одне місто до Нового року, про що заявляв військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, тенденція повзучого наступу росіян не зміниться доти, доки Україна не отримає всю ту зброю, про яку просить партнерів.