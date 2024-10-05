20-часовой комендантский час и закрытые банки: в Константиновке усилят ограничения, — ГВА

По словам начальника городской военной администрации Сергея Горбунова, противник не прекращает атаковать город на Донбассе и линия фронта находится всего в 10 километрах от него. В связи с этим и были приняты новые меры безопасности.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать Донецкую область и от действий противника страдает в том числе и Константиновка. В городе вводят 20-часовой комендантский час. Об этом писал начальник ГВА Сергей Горбунов на своей странице в социальной сети Facebook.

Новые ограничения для населения начнут действовать уже 7 октября. Усиленный комендантский час будет длиться с 15:00 до 11:00. До этого он действовал с 17:00 до 09:00.

Начальник местной военной администрации Сергей Горбунов отметил, что ВС РФ ежедневно атакуют город, где остаются 18 тысяч жителей, а фронт располагается всего в 10 километрах, поэтому и пришлось усилить меры безопасности.

"Константиновская громада относится к перечню территориальных громад, расположенных в районе проведения активных боевых действий. Ежедневно населенные пункты нашей громады находятся в зоне высокого риска обстрелов со стороны российских оккупантов. В громаде продолжается обязательная эвакуация семей с детьми", — писал Сергей Горбунов.

Накануне начальник городской военной администрации писал, что пока что в городе работают банкоматы ПриватБанка, "Ощадбанка". Также деньги можно получить в местных отделениях, которые будут работать еще несколько дней.

"С 07.10.2024 отделение ПриватБанка прекращает свою работу в г. Константиновке. Ближайшее отделение ПриватБанка в г. Дружковка. Работают отделения Укрпочты", — писал Сергей Горбунов.

Напомним, 4 октября сообщалось, что РФ хочет захватить еще один город до Нового года, о чем заявлял военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, тенденция ползучего наступления россиян не изменится до тех пор, пока Украина не получит все то оружие, о котором просит партнеров.