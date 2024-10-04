Мясорубка для россиян: РФ хочет захватить еще один город до Нового года, — Коваленко

По словам военного обозревателя, тенденция ползучего наступления россиян не изменится до тех пор, пока Украина не получит все то оружие, о котором просит партнеров.

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Перед российскими войсками поставили задачу захватить Курахово до Нового года. Для них это будет настоящая мясорубка. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В эфире "Киев 24".

По его словам, ухудшение погодных условия никогда не останавливало россиян. Сейчас РФ формируют южный фланг на Покровск по правому и левому берегам реки Волчья. Также они создают условия, чтобы наступать на Курахово.

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Почему не смогли отстоять Угледар: главная причина отступления из города

"И после того, как был захвачен Угледар, сейчас на Курахово начали прилетать все те КАБы (авиабомбы, — ред.), которые прилетали статистически по Угледару. То есть происходит подготовка именно этого города к дальнейшим наступательным и штурмовым действиям со стороны оккупантов. Поэтому, действительно, для Курахово сейчас максимальная угроза", — отметил эксперт.

Коваленко также отметил, что Курахово имеет оборонительные рубежи. Также возле города достаточно неплохие рельефно-ландшафтные особенности. Это будет настоящим препятствием для оккупантов.

По его словам, ВС РФ будут обстреливать Курахово десятками авиабомб, бить по украинским позициям. Они хотят подойти к Курахово на такое расстояние, чтобы иметь преимущество.

"Они уже сейчас пытаются это делать через Острое, давят на Максимильяновку, на Островское, на Александрополь. То есть формируют северо-восточный фланг до Курахово, чтобы иметь возможность влияния на него соответственно с нескольких направлений", — сказал Коваленко.

При этом эксперт считает, что россияне понесут большие потери, пытаясь захватить Курахово. Потери будут даже больше, чем в боях за Угледар.

"С одной стороны у них есть цель продвинуться очень быстро и захватить Курахово. Фактически до конца года, такая задача стоит. Но есть достаточно много препятствий, чтобы сделать это своевременно или с минимальными потерями", — заявил он.

По словам эксперта, окружить украинские силы в Курахово россияне не смогут. Дело в том, что из города есть как минимум две логистические артерии выхода. Их перерезать не получится.

Коваленко считает, что тенденция ползучего наступления россиян не изменится до тех пор, пока Украина не получит все то оружие, о котором просит партнеров.

Напомним, полковник ВСУ предположил, почему ВС РФ активизировались под Запорожьем. По словам Владислава Селезнева, противник мог получить дополнительные силы на юге после захвата Угледара. В то же время, большие потери ВС РФ не позволят добиться желаемых масштабов.